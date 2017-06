Matos tiene el apoyo, pero no está contento

A pesar de tener mayoría en respaldo, el presidente de Lidom no está feliz por el rechazo hacia su administración

19/06/2017 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

Leonardo Matos Berrido, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), le dijo a elCaribe hace poco más un mes que estaba en el ánimo de quedarse y también de irse de ese organismo. Desde el cuatro de mayo, cuando Matos Berrido dio esa entrevista, los vientos de cambios han oscilado entre fuertes, moderados y débiles una y otra vez.



Su permanencia al frente de Lidom está en tela de juicio por primera vez en 26 años, con Leones del Escogido y Tigres del Licey como abanderados de la corriente que busca un nuevo presidente y el resto de los equipos generando constantes rumores que los sitúan tanto en un bando como en el otro.



Este inusitado escenario de pugilato aparentemente ha afectado las intenciones de Matos Berrido, quien ha cumplido trece periodos en el cargo. “Él está medio desencantado de eso”, reveló una fuente muy relacionada con la Lidom. “Es que ya no es como antes que su voto era unánime, ya hay gente que han expresado públicamente que no están de acuerdo. Él lo va a analizar. Tengo mis dudas que él quiera seguir, eso lo va a decidir él”.



Una segunda fuente, algo más cercana a Matos Berrido, confirmó esa especie y dejó claro algo que ya el propio abogado le había dicho a elCaribe en la entrevista de marras: no buscará el apoyo de nadie. La asamblea eleccionaria en la Lidom está pautada para celebrarse el próximo día martes 11 de julio.



Todo luce indicar que en estos momentos, Matos Berrido cuenta con cuatro de los seis votos posibles y que el tiempo para reclutar de Leones y Tigres se agota.



Águilas Cibaeñas, Gigantes del Cibao, Toros del Este y Estrellas Orientales han expresado su apoyo a la continuidad del titular de Lidom, a pesar de que en ocasiones informes de prensa y rumores han dado cuenta de que el respaldo de los tres primeros se ha movido de un lado a otro.



Esta vez las Águilas Cibaeñas fueron categóricas. “Para las Águilas Cibaeñas, mientras el doctor se incline a seguir, Águilas Cibaeñas lo apoyará”, expresó ayer por la vía telefónica Juan (Juanchy) Sánchez, accionista y comercializador de esa franquicia. “Lo vamos a apoyar”.



Leones y Tigres proponen de presidente al actual vicepresidente de la Lidom, Vitelio Mejía, quien, según reportes, está distanciado de Matos Berrido. La posición del Licey, incluso, se mantuvo invariable a pesar de haber atravesado por un cambio de directiva. Su nuevo presidente, Jaime Alsina, dejó claro que esa franquicia quiere cambio.