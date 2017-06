Pochy festeja 30 años de su orquesta con un “Coco reencuentro”

Pochy Familia celebró los 30 años de la Coco Band y rememoró su época dorada con un reencuentro que atrajo a cientos de personas a Hard Rock Live la noche del sábado. El público cantó y bailó, luego de que Frankie Arias y Julio Clemente hicieron un breve recuento de la historia musical de la Coco Band y de inmediato llamaron a Henry García, José Veras, Rafy Días y al Propio Pochy Familia, quien dio la bienvenida con el merengue “Los hombres feos”.



Con este merengue se encendió la pista. Se trató de un concierto bailable en el que Pochy Familia fue interpretando sus canciones mientras el público pedía sus favoritas. “El cacú”, “La seca”, “El boche”, “El domingo”, “A mí qué me importa”, “La peliona” y “La faldita”, fueron parte de las casi 30 canciones que Pochy Familia y su grupo cantaron en esta actividad, que estuvo bajo la producción general de Amable Valenzuela y la parte artística fue responsabilidad de Mariano Lantigua.



Reconocimiento a Cheché Abreu



La primera sorpresa de la noche fue Cheché Abreu, quien con un bastón en sus manos interpretó “La Negra Pola”. El artista fue recibido de pies por los asistentes. “Quiero presentarles a quien le debo lo que soy hoy como artista. Es un hombre que me inspiró a estudiar música, incluso me inscribió en la primera academia y con él me gané mi primer disco de oro al ser el autor del tema ‘La Negra Pola’, se trata de Cheché Abreu”, dijo Familia como introducción.



En presencia de Huchy Lora, también Pochy anunció que el comunicador le escribirá un tema para su próximo álbum musical. De su lado, Henry García le agregó a la celebración “Salsa con coco”, uno de los éxitos más importantes de esta orquesta. Este fue uno de los temas que el público disfrutó más durante el “Coco reencuentro”.



La fiesta también incluyó la actuación de José Veras, con la propuesta “Te buscaré”, la cual popularizó en 1986 con la Orquesta Joven.



Henry García volvió a cantar, esta vez el clásico “Te quiero, te quiero”, merengue que el artista popularizó a finales de los 70 con La Tribu, de Cuco Valoy.



La propuesta artística continuó luego de una breve pausa, que apenas dio tiempo para que el frente cambiara de vestuario. Mariano Lantigua enriqueció la fista de la Coco con el tema “La faldita”.



“La pinea”, “La compota”, “Mujer malvada”, “Canciones cocománticas”, “Pa’ los coquitos”, “A usted lo botán”, “Coco Band”, “El hombre llegó parao”, “El bala, bala”, entre otros, completaron el cancionero de la noche.