Ruth rindió tributo a grandes de la salsa

Ruth “La Cantante” salió con éxito de su prueba de fuego en el escenario de Jalao, de la Zona Colonial, donde presentó un “tributo a las grandes de la salsa”. La cantante inició la descarga de éxitos con un popurrí compuesto por “Yo viviré” (Celia Cruz), “Qué tiene ella” (Mimi Ibarra) y “Qué ganas de no verte nunca más” (La India).

Con su particular estilo, Ruth sorprendió a una parte del público que no había disfrutado de su música en vivo, cuando interpretó “Cúcala”, uno de los inolvidables himnos de Celia Cruz. “Gracias por su presencia aquí esta noche, no saben lo que significa esto para una artista cuyo único objetivo es exponer su arte de una manera respetuosa y con alto sentido de calidad, que es nuestro norte. Bienvenidos, espero lo disfruten como me lo voy a gozar yo”, fueron las palabras de bienvenida de Ruth.



Un popurrí de boleros en homenaje a La Lupe, y temas propios de Ruth, como “Ayúdala”, “Qué será de ti”, “Ahora resulta” y “Quién te crees tú”, pusieron a bailar a los presentes. También, la intérprete invitó al escenario a Chino Méndez y al ingeniero Johnny Mejía, para entregarle una placa de reconocimiento a Milagros Hernández “La Loba”, una de las primeras voces dominicanas en el género salsa. Ruth aprovechó el momento para interpretar, a dúo con Hernández, la canción “La Loba”.