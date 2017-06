Visa semanal

Estimado Dr. Roque. Estoy en Carolina del Sur con mi esposa. Entramos con visa de paseo. Estoy en un tratamiento médico complicado y debo quedarme. Mi hija es americana. ¿Podemos hacer la residencia, aunque solo tenemos 5 meses o solicito un permiso para quedarme más tiempo? Almánzar

La ley permite que puedas hacer el ajuste de estatus, es decir, la residencia, dentro del país. Si definitivamente no quieres quedarte a vivir, puedes solicitar una extensión de estadía, lo cual requiere una solicitud a migración que dura unos 45 días y debes presentar suficiente solvencia económica para la extensión.



Hola Dr. Roque. Estamos a punto de recibir la residencia. Somos una pareja joven con dos niños y somos profesionales. No queremos vivir en New York donde mi suegra, porque no tenemos posibilidades de conseguir un buen trabajo. ¿Cómo saber dónde vivir que nos vaya mejor y cómo lo hacemos? Sabemos que usted se las sabe todas y le agradeceríamos su opinión. Familia González

La mayoría de los dominicanos están emigrando a Raleigh y Charlotte, Carolina del Norte y también a Texas. Todos estos Estados y ciudades tienen página web donde dan información acerca de los beneficios que ofrecen como ciudades, escuelas, hospitales, etc. Para el alquiler, es mejor investigar con algún pariente que viva en esas ciudades, de lo contrario, entrar a la página de los periódicos locales. La página del departamento de trabajo (DOLNC; DOLTX; DOLSC) presenta las ferias y ofertas de trabajo. Es muy fácil ir a una feria de empleo y debes estar listo para que te contraten de inmediato. Si tienes el empleo conseguido y el alquiler, todo lo demás funciona normal. No tengas temor de intentarlo. Hay mucho trabajo donde quiera, para profesionales.



Buenas, Dr. Roque. Mi prima llegó a U.S.A. en 1999 como menor y le consiguieron un acta americana de una persona muerta. Ella siempre ha tenido pasaporte americano, pero estamos preocupados que pudiera ser descubierta un día. ¿En qué circunstancias ella pudiera ser descubierta y cuáles serían las consecuencias? Janet.

Si ella comete alguna infracción de carácter criminal que involucre toma de huellas, las autoridades hacen un rastreo familiar como parte del expediente y por ahí se podría determinar que esa no es su verdadera identidad. Es una felonía automática, el hacerse pasar por americana y le toca deportación definitiva.