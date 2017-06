Wisin y Yandel le roban el show a Maluma

No cabe duda que la experiencia no se improvisa. Lo que durante meses se anunció como un concierto con el cantante colombiano Maluma como artista principal, se convirtió en el reencuentro de Wisin y Yandel en tierra dominicana, donde se despidieron como dúo en el año 2014.

Hace un década, esta combinación boricua se presentó en el Anfiteatro Altos de Chavón, y la noche del sábado Wisin se encargó de que se repitiera la historia al sorprender a los más de cinco mil asistentes que desafiaron la lluvia, con la participación de Yandel.



Con sus respectivas familias sentadas en un área preparada especialmente para ellas, “Los Líderes”, como se hacen llamar los también autodenominados “El Sobreviviente” y “La Leyenda”, interpretaron temas como “Mírala bien”, “Rakatá”, uno de los primeros temas que popularizaron en sus inicios, “Pam pam pam” y “Noche de sexo”, la cual grabaron junto al dominicano Romeo Santos en el 2005 y la que eligieron para despedirse.



“Sin mucho palabreo”, como Wisin reza en varios de sus temas, interpretó, de su carrera en solitario, temas como “Qué viva la vida”, “Nota de amor”, “Adrenalina”, una colaboración con Ricky Martin y Jennifer López, “Vacaciones” y “Escápate conmigo”, la cual canta junto a Ozuna, entre otras; mientras que de su trayectoria junto a Yandel eligió, para cantar en compañía de seis bailarines, tres músicos y dos Djs, “Mayor que yo”, “Noche de entierro” y “Anoche soñé contigo”, para completar un repertorio de 15 temas.



Manteniendo al público de pie, coreando y ovacionándolo durante la hora completa que estuvo en escena, Juan Luis Morena Luna, nombre de pila del también compositor y productor, agradeció al pueblo dominicano la fidelidad que han mantenido a su carrera. “Para mí es un placer estar aquí, gracias Santo Domingo”, dijo al despedirse. “¡Los Líderes! Gracias”, gritó Yandel. “Cada presentación la hago con el corazón; gracias por tanto”, escribió Wisin en su cuenta oficial de Instagram al salir del concierto patrocinado por ron Brugal.



Protagonistas



Tras poco más de una hora de espera, llegó el más esperado: Maluma, quien inició un conteo regresivo de un minuto en el que la algarabía fue la protagonista y que no cesó en ningún momento en la hora de actuación del “Pretty Boy” colombiano.



Con una tarea difícil, luego que Wisin dejara a la audiencia del anfiteatro encendida y pidiendo más, el artista de 23 años llegó acompañado de dos coristas, tres músicos y seis bailarines. Luego de ver cómo la audiencia coreó sus primeros temas, “Borró Cassette” y “Sin contrato”, y cómo las mujeres “enloquecieron” cuando quiso quitarse un chal que vestía sobre su camiseta blanca sin mangas, procedió a saludar.



“¡Qué alegría volver a este país y ser recibido nuevamente de esta forma! ¡Gracias!, dijo, lo cual también escribió en sus redes sociales. A la mayoría de los 15 temas que interpretó, Juan Luis Londoño Arias, nombre real del cantante, les agregó un tono acústico o tropical y un coro en el que jugaba dividiendo el público en lado derecho o izquierdo.



El cancionero de Maluma incluyó otros éxitos, como “El perdedor”, con el que logró internacionalizarse; “Desde esa noche” y “Chantaje”, en las cuales colabora con Thalía y Shakira respectivamente; “La temperatura”, “Felices los 4” y “Carnaval”, entre otras. Con esta última realizó su falso final.



“Muchas gracias parceros, que Dios los bendiga”, dijo.



Aunque la presentación mantuvo al cantante moviéndose de un lado a otro y el público coreó la mayor parte de los temas, fue al momento de cantar “Vente pa´ca” que la actuación se intensificó. La lluvia más fuerte de la noche sorprendió a todos pero nadie se movió del lugar.



La sorpresa del “parcero” la dejó para el final. Cuando parecía que había terminado, su polémico tema “Cuatro babys” se hizo presente de manera explícita y sin omitir ninguna palabra. Este lo presentó como si fuese una conversación que sostenía con Noriel, quien forma parte de la controversial canción, y el que fue su invitado sorpresa.



A la salida del concierto, muchos fanáticos comentaban que la presentación del joven artista Maluma no superó el show de Wisin, quien tiene una trayectoria de 20 años en la industria discográfica.

Una combinación de éxito en Chavón

Es la primera vez que Maluma se presenta en el anfiteatro de Altos de Chavón y la segunda de Wisin y Yandel. Los artistas, que ya han actuado en la capital de la República Dominicana, al momento de dirigirse al público, tanto Maluma como Wisin saludaron, agradecieron y se despidieron de “Santo Domingo”, pese a encontrarse en La Romana, con un público proveniente de todas partes de la República Dominicana, e incluso de otras nacionalidades. El concierto fue organizado por Casa de Campo con el respaldo de la compañía licorera Brugal.