Aprender en la adversidad

Los Yanquis de Nueva York atraviesan, probablemente, por su momento más difícil de la campaña: una racha de seis derrotas que les hizo amanecer ayer empatados con los Medias Rojas de Boston en el primer lugar de la División Este de la Liga Americana. Fue una gira por el oeste que les vio ganar un partido en siete enfrentamientos ante los Angelinos de Los Ángeles y los Atléticos de Oakland.



Esas situaciones y hasta peores se presentan durante seis meses de pelota en las Mayores.



Lo principal es que ponen a prueba el carácter del grupo, de que están hechos los integrantes de la escuadra, porque nunca todo es color rosa o azul cielo.



El grupo es joven y talentoso. Es lo mejor que se ha visto de los Yanquis en muchos años, especialmente porque hay futuro. No es un equipo hecho en base a papeletas de la agencia libre, un modelo que no rinde tantos frutos como en otras ocasiones, al juzgar por el éxito de varias organizaciones, aunque, por supuesto, eso no quiere decir que se dejó de gastar, el asunto es la calidad de la inversión desde la finca hasta el equipo grande.



Un poco de adversidad no cae mal. Ayuda a que todos aprendan y le concede señales a la gerencia de lo que se debe buscar antes de la fecha límite de cambios sin pasar por waivers del 31 de julio porque si quieren mantenerse en pelea, habrá que buscar piezas que refuercen, especialmente picheo.



Todo eso depende de lo que esté disponible en el mercado, pero eso es menester de los escuchas de la escuadra. Algo importante: hay que buscar presencia veterana porque la experiencia sirve mucho en momentos de presión.



A ver cómo responden los jóvenes Yanquis en esta primera gran prueba de la campaña.



Apunte esto



Interesante el panorama de la NBA…Ayer se anunció que el gerente de los Cavaliers, David Griffin, no seguirá con el equipo…Me parece que serán días de tensión entre el dueño y los jugadores de la tropa…Creo que Danny Ainge busca algo grande para los Celtics…La tribu de Cleveland no cree en nadie…Edwin Encarnación se está calentando con el madero…Eso es bueno.