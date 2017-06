Fallece el actor mexicano Antonio Medellín

20/06/2017 12:00 AM - AGENCIAS

El actor mexicano Antonio Medellín, con una trayectoria de más de 60 telenovelas, falleció hoy a los 75 años en un hospital de la Ciudad de México, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi).

La última participación del actor en una telenovela fue en 2016 con Tres veces Ana, protagonizada por Angelique Boyer, el final de una carrera en televisión que comenzó con El Profesor Valdez (1962) y Siempre tuya (1964).



“Con profundo pesar, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia comunican el sensible fallecimiento del intérprete Antonio Medellín, acaecido en la Ciudad de México el día de hoy. Tenía 75 años”, informó la Andi en un comunicado. Originario de la Ciudad de México, Medellín estaba ingresado en un hospital privado desde hace varios días y fue sometido a varias cirugías del aparato digestivo, informó la cadena Televisa, en la que desarrolló su carrera como actor.



El actor trabajó en telenovelas como Rubí (1968), La gata (1970), El amor tiene cara de mujer (1971), María la del Barrio (1995) e históricas como Senda de Gloria (1987) y El vuelo del Águila (1994).



Además, fue reconocido por participar en películas, como Los tres farsantes y Su excelencia.

En las redes sociales las reacciones por el deceso de Medellín no se hicieron esperar. La veterana actriz Carmen Salinas escribió en Twitter: “Quiero enviar mi más sentido pésame a la familia del gran actor Antonio Medellín por la triste partida del gran compañero. Descanse en paz”.



Laura Zapata envió su “más sentido pésame a la familia de mi querido compañero Antonio Medellín que regresa hoy a la casa del Señor QDEP”. Otras figuras como la actriz y cantante Patty Alvarez y el comunicador Joaquín López-Dóriga enviaban sus condolencias a través de las redes sociales.



Mientras que varios medios internacionales, como Televisa y People en Español, además de informar, lamentaban “el sensible fallecimiento del primer actor”.