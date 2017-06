George informa a Pacers que se marchará en 2018

20/06/2017 12:00 AM - AP

Paul George le informó a los Pacers de Indiana que prevé dejar las filas del equipo a mediados de 2018, cuando se declararía agente libre, dijeron a The Associated Press dos personas enteradas de la situación. Esas personas hablaron a condición de permanecer anónimas porque ninguna de las partes desea revelar asuntos pendientes relacionados con el plantel de los Pacers.



George ha pasado en Indiana sus siete temporadas en la NBA, y se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la liga. La campaña anterior, impuso el mejor promedio en su carrera, con 23.7 puntos y 46% de disparos acertados. Pero los Pacers, séptimos de la Conferencia del Este, fueron barridos por Cleveland en la primera ronda de los playoffs. Una menor competitividad de la franquicia, y el dominio ejercido por LeBron James y compañía en la conferencia habrían convencido a George de buscar otras opciones.



Las posibilidades de que los Pacers conserven a George en sus filas recibieron también un duro golpe cuando el jugador no fue elegido para formar parte de alguno de los tres equipos ideales de la NBA en este torneo. Si se le hubiera votado, George habría estado en condiciones de obtener un contrato privilegiado por unos 210 millones de dólares y cinco años.