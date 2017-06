Interrogan otra vez a Piccini Núñez por caso Super Tucano

Nuevamente el coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Piccini Núñez, fue interrogado por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), como parte de la investigación por el soborno que habría pagado Embraer, para la adquisición de ocho aviones Super Tucano. Aunque fue citado para las 10 de la mañana, Piccini Núñez, quien guarda prisión preventiva por un año en Najayo, como medida de coerción, ingresó al despacho de la directora de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, a las 9:12 a.m. bajo una fuerte custodia. Le acompañó su abogado Alejandro Tejada Estévez. Al salir del interrogatorio, el oficial se negó a conversar con los periodistas.



El imputado fue interrogado por el procurador adscrito a la Pepca, Wegner Cubilete García.



La titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, explicó que continúan con los interrogatorios y con los avances de las investigaciones en torno a este y otros casos y señaló que con el interrogatorio de Piccini “lo único que se busca es esclarecer los hechos y llegar a la verdad”.



Niega interrogatorio



De su lado, el abogado Alejandro Tejada, representante legal de Piccini Núñez, negó que a su defendido lo hayan interrogado y aclaró que tiene constancia de eso. “Entiendo que la Fiscalía debe tener todo lo concerniente al caso, porque este caso prácticamente vino resuelto desde Brasil, en donde a él le imputan unos correos electrónicos, que hasta la fecha yo no los he visto”, destacó.



Resaltó que no fue interrogado, debido a su asesoría y añadió que “si a una persona le imputan algo, no debe hablar con el Ministerio Público, debido a que este organismo debe probar su acusación frente al juez”.



Tejada recordó que hoy habrá revisión de la medida de coerción y que el MP solicitará una ampliación del lapso para la investigación.



“Ha sido un abuso, tenerlo a él en prisión por simplemente haber mandado un supuesto correo electrónico, que hasta la fecha no han podido probar que él lo haya enviado. Él debería estar en libertad mientras se desarrolla el proceso, porque no se va a sustraer. Es un coronel activo de la Fuerza Aérea”, destacó.



Este martes, el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Danilo Amador Quevedo, conocerá la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta contra Piccini Núñez y la solicitud de extensión del plazo de la investigación solicitada por la Pepca. En agosto Piccini cumplirá un año de prisión preventiva.

Por este caso hay cuatro personas con coerción

Por este caso, en el cual Embraer habría pagado US$3.5 millones, como soborno, para la compra de ocho aviones Super Tucano, le fueron impuestas medidas de coerción a cuatro personas. El único bajo prisión preventiva es Piccini Núñez, mientras que el mayor general Pedro Rafael Peña Antonio y los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez tienen prohibición de salida del país y presentación periódica.