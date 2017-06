Lakers obtiene al pívot Brook Lopez en canje con Nets

LOS ÁNGELES — Los Lakers de Los Ángeles acordaron enviar al base D’Angelo Russell y al costoso pívot Timofey Mozgov a los Nets de Brooklyn en un canje por el pívot Brook Lopez y la selección 27 en el draft de la NBA, informaron tres personas con conocimiento de la situación.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el canje aún no se consumaba el martes.

La nueva gerencia de los Lakers, encabezada por Magic Johnson, ha decidido rendirse con Russell, la segunda selección global en el draft de 2015, luego de tan solo dos campañas. Promedió 15,6 puntos y 4.8 asistencias la temporada anterior.

Es posible que Los Lakers hayan realizado el canje para liberar el tope salarial que les consumía el contrato de cuatro años y 64 millones de dólares que la gerencia previa le otorgó a Mozgov la campaña anterior.