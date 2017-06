Constituye una buena manera de perder el tiempo, lo que la gente califica de gadejo (ganas de joder), el pedido de renuncia del presidente Danilo Medina que ha hecho un grupito que se escuda en la condición de “intelectuales” para buscar figuración mediática permanente y opinar, opinar y opinar, nada más, sobre los temas nacionales planteando soluciones teóricas, generalmente irrealizables, a las carencias que impone el sistema político vigente en el país. Pese a la condición en que se escudan: “intelectuales”, los integrantes de este clan parecen no tener visión para entender la realidad dominicana, y destilan resentimiento para con la clase política proponiendo la dimisión del presidente “y todos los corruptos” para dar paso a “un gobierno de transición” que convocaría una Constituyente de elección popular, y elecciones presidenciales en un período de un año. ¡Sueña Pilarín...!



Embriagados



Aparentemente, estaban embriagados los redactores del documento-reclamo de la renuncia del presidente “y todos los corruptos” al momento de escribir los infortunados párrafos de su “tan importante” manifiesto. Encontrarse en estado de embriaguez quizás no sería raro entre “intelectuales”, que se sienten dioses del Olimpo, oráculos en fin, para dilectar con palabritas rebuscadas y frases cohetes para presumir erudición. Luce que no se dieron cuenta, y quién sabe si, de que pisan el movedizo terreno ilegal de la sedición al plantear una solución quimérica pero que en otros tiempos con facilidad hubiese sido considerada subversiva (que en verdad no deja de serlo). Nadie es culpable de que, por azar del destino, condíscipulos de la misma barriada y origen hayan tomado caminos distintos y unos saboreen los néctares del éxito, el triunfo y la fortuna mientras otros, presumidos y egolátricos, alcancen la vejez como vulgares peatones y destilen pus y odio en sus planteamientos referidos a sus antiguos compañeros de correrías que están en la cima. Así como suena…