Sanz es la “Persona del Año” del Latin Grammy

El artista español Alejandro Sanz fue nombrado Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación para el 2017. La academia anunció ayer que honrará al cantautor ganador de 18 Latin Grammy y tres Grammy el 15 de noviembre en el Centro de Convenciones Mandalay Bay de Las Vegas por su arte y sus contribuciones filantrópicas a organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Save the Children y Greenpeace. “Es un honor para mí este reconocimiento por parte de la Academia Latina de la Grabación. Me siento feliz e ilusionado de poder vivir lo que va a ser una noche emocionante rodeado de amigos y compañeros,” dijo Sanz en un comunicado.



“He participado de algunas de estas galas como invitado y es un evento muy especial dentro de las celebraciones alrededor de los Latin Grammy. Agradecido y deseando que llegue el momento para descubrir todas las sorpresas”, añadió el músico. Sanz, quien debutó en 1991 con “Viviendo deprisa” y desde entonces ha publicado 15 álbumes, de los que se desprenden éxitos como “Amiga mía”, “No es lo mismo” y “Corazón partío”, y tiene vendido más de 25 millones de discos. El mes pasado anunció “Más es más”, un proyecto que celebra el 20mo aniversario del álbum que lo lanzó al estrellato internacional, “Más”, y que culmina este sábado con un único concierto en el estadio Vicente Calderón en Madrid. Ha colaborado con artistas que incluyen a Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Laura Pausini, the Corrs, Juanes, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Alejandro Fernández y Tony Bennett.