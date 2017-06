ADN aumentará 15% a personal de aseo urbano

21/06/2017 12:00 AM - Diana Rodríguez

En los próximos 90 días la Alcaldía del Distrito Nacional procederá por segunda ocasión a aumentar hasta un 15 % el salario a las brigadas de aseo urbano. El alcalde David Collado hizo el anuncio durante la presentación del nuevo uniforme de Aseo Urbano, Gestión Ambiental y Policía Municipal.



“Yo veía en las calles mientras transitaba supervisando las diferentes obras que estamos realizando en la ciudad a mi personal de aseo urbano con la moral baja, con el uniforme desteñido, muchos sin uniforme y pensaba que esa no era la vibra que se estaba impregnando en esta nueva administración”, expresó el funcionario municipal.



El acto se llevó a cabo en el parqueo del palacio municipal, en el Centro de Los Héroes. En el escenario el edil resaltó y agradeció la labor que realiza este personal en la misión de mantener limpia la ciudad de Santo Domingo.



Este sería el segundo aumento que se aplica a este personal de limpieza durante la gestión de David Collado. Anteriormente se efectuó un incremento de 15 a 20 por ciento, cumpliendo con una promesa de campaña.



“Y me comprometo hoy aquí a seguir reduciendo los gastos, seguir subiendo las recaudaciones y en los próximos 90 días me comprometo con un 15 % más de aumento de salario”, dijo el alcalde, noticia que motivó los aplausos de los presentes. En la actividad, el síndico dio las instrucciones para el operativo de limpieza que se realizará hoy en la Ciudad Colonial, Parque Independencia, Gascue, Ciudad Nueva y San Carlos.



Para el jueves estas brigadas estarán en El Capotillo y zonas aledañas. El viernes los equipos se trasladarán a Los Ríos y Jardines del Norte.



Las brigadas de limpieza lucen un nuevo uniforme azul con detalles anaranjados en la parte superior y rayas amarillas en el pantalón, incluye gorra para protegerse del intenso sol al que se exponen cada día estos empleados. José Jan diseñó gratuitamente el atuendo para este personal.