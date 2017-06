Cabarete, destino donde la diversión está garantizada

Quien visita la provincia Puerto Plata tiene múltiples actividades para disfrutar y lugares atractivos que recorrer. Por ejemplo, Cabarete, un distrito municipal que pertenece al municipio Sosúa, da la bienvenida a turistas locales e internacionales, no solo para practicar deportes acuáticos en sus playas, sino también para recrearse en bares, restaurantes y parques nacionales. Según información del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata (CTDPP), Cabarete posee playas de fuertes vientos y oleajes que la han convertido en la “capital mundial” de deportes acuáticos como ‘kitesurf’, una modalidad de navegación que se practica en una tabla que simula en la parte de arriba un paracaidas, lo que permite alcanzar grandes velocidades sobre el agua y realizar todo tipo de saltos. En este destino se practica por igual el ‘windsurf’, deporte que consiste en deslizarse sobre el agua en una tabla que lleva una vela. Las tablas de ‘windsurf’ son ligeras, rápidas y fáciles de manejar, aseguran sus practicantes.



Debido a las características de sus playas, este destino sirve también como escenario para competiciones profesionales, nacionales e internacionales para ‘kitesurf,’ como la “Copa Mundial” y “Master of the Ocean”, eventos que combinan las destrezas de surfeo, ‘windsurf’, ‘kite boarding’ y ‘paddle boarding’. Quienes practican este último, se mantienen de pie en una tabla más grande y estable que las propias del surf, mientras se lleva un remo de una sola pala para poder navegar por el mar, lagos o ríos. Su principal ventaja es que se puede salir al mar sin necesidad de que haya viento y fuertes oleajes.

No obstante, Cabarete ofrece mucho más que playa y la práctica de deportes. Entre otros atractivos está el Monumento Natural Lagunas de Cabarete y Goleta, que cuenta con lagunas y cuevas. Este es un sistema de carso tropical ubicado entre las colinas de la cordillera Septentrional y el océano Atlántico.



Los visitantes pueden observar parte de la exótica biodiversidad del Caribe en variados recorridos por las cuevas, donde se pueden apreciar mogotes, manglares, pantanos y jungla tropical. Asimismo, frutas tropicales y plantas medicinales y minerales como estalactitas y estalagmitas, columnas, velos o cortinas coladas que se suceden en diferentes tamaños y colores en las cuevas Cristal, Vudú, Las Ranas, Indios y La Piscina. Además, los turistas pueden tomar refrescantes baños en las primeras tres, donde se puede escuchar el sonido que entona el calcalí, una pequeña rana muy parecida al coquí de Puerto Rico.



Por otro lado, la vida nocturna de Cabarete resulta fascinante para quienes les gusta la aventura. La mayoría de sus bares y restaurantes se ubican en la playa, en los que se puede escuchar mezclas musicales. Mientras que en las calles de Cabarete, extranjeros y dominicanos se pasean en motocross y otros en bicicletas. Asimismo, este lugar cuenta con terrenos para jugar golf.



De igual forma, este distrito municipal de Puerto Plata posee un gran turismo acompañado de capacidad hotelera suficiente para todos los gustos y recursos económicos, que van desde pequeños alojamientos en apartahoteles hasta hoteles de lujo calificados por TripAdvisor, (sitio web estadounidense que proporciona reseñas de contenido relacionados con viajes).



La provincia Puerto Plata es reconocida por tener algunas de las mejores playas de República Dominicana, como son Playa Sosúa, Playa Dorada, Maimón, Cafemba, Playa Grande, Cabarete, Cofresí, Long Beach, Longbichito.

