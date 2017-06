Carlos Vargas: en los mundos sonoros de Berklee

A principios del mes de mayo, el pianista dominicano Carlos Vargas se enteró de una muy buena noticia para su carrera musical: ha sido uno de los ganadores del Berklee Recording Grant. Un premio que consiste en el acceso a los estudios de grabación de Berklee College junto a ingenieros de sonido que le asistirán en la grabación del material discográfico que propuso en la convocatoria realizada por esta casa de altos estudios. Finaliza esta etapa, el próximo año, la intención es lanzar su primera producción musical.



“Este premio es altamente competitivo y abierto a toda la facultad de música de Berklee College. Con la unión de Berklee y el Conservatorio de Boston (a donde pertenezco), es la primera vez que se nos permite aplicar, y me siento afortunado de haber sido escogido”, nos dice Carlos, resaltando, además, que de acuerdo a Berklee Faculty Development, es uno de los cuatro profesores latinos que han recibido este galardón en los ultimos cinco años, lo que para él es un gran honor, al ser este un mundo en el que los latinos son, por lo regular, minoría.



En cuanto a la producción, el pianista nos cuenta que habrá de todo un poco, desde piezas del repertorio clásico universal hasta aquellas con influencias del jazz y lo popular. Por igual, será semi-autobiográfica. “Y digo esto porque contendrá piezas que marcaron mis inicios (Por ejemplo, la partita No. 2 de Bach, que es la pieza con la que me enamoré de la pianista Martha Argerich, o la sonata No. 2 de Scriabin, con la que por primera vez escuché a Richter en una grabación”, explica, y añade que también hay otras sorpresas, pero prefiere que el público las conozca en el momento oportuno.



A favor de la formación musical



Desde el 2014, Carlos Vargas es miembro del Festival Internacional de Música de Esmeraldas (FIME), el cual busca brindar a la cultura ecuatoriana una plataforma para promover la enseñanza y el desarrollo musical al más alto nivel. “Para ello, el FIME invita a prestigiosos artistas de la actualidad a dar clases, ser tutores de grupos de cámara… y lo más importante, ofrecer conciertos y recitales. Todas estas actividades serán abiertas al público totalmente gratis, porque creemos firmemente en que el acceso a la música de calidad, es un derecho, y no un privilegio”. Y agregó: “Este año estamos trabajando intensamente en la tercera edición del FIME y contaremos con la asistencia de miembros del Juilliard Quartet, así como de Andrey Baranov, Lynn Chang y otros músicos de gran trayectoria internacional. Es sumamente emocionante poder estar involucrado con este festival, que nada tiene que envidiar a los más importantes de Estados Unidos y Europa”, expresa emocionado Vargas, quien además es miembro de Macondo Chamber Players, un conjunto que desde su formación ha visitado países como Colombia, Ecuador, México y Turquía, y que en enero próximo tiene en agenda regresar a México, específicamente al Festival Pro Música de San Miguel de Allende.

Una sólida formación en RD y en el extranjero

Oriundo de Santiago, Carlos Vargas es un pianista formado inicialmente en el Instituto de Cultura y Arte (ICA), de su ciudad natal. Más tarde, en el 2005, partió a tierras extranjeras, específicamente al Conservatorio de Boston, Estados Unidos, gracias a la beca Zitrin, que le permitió cursar su licenciatura y maestría. Ha ofrecido conciertos en Europa, Estados Unidos y América del Sur, destacándose sus apariciones en salas prestigiosas como la Wiener Saal, en Salzburgo, la Eduardo Brito, en República Dominicana y en el teatro El Círculo, en Rosario, Argentina. En el área pedagógica, Carlos Vargas tiene gran interés en desarrollar programas que faciliten la educación musical a aquellas personas con talento, pero limitadas económicamente. Por esta razón, Carlos fue beneficiario desde el 2008 de una beca patrocinada por la Biblioteca Pública de Boston, para crear un programa gratuito que permita a decenas de niños recibir clases de piano y teoría en la comunidad de Roxbury, Massachusetts.