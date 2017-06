Castaños dice JCE no organizará comicios que “salgan de líos”

Continúa el rechazo a la solicitud de renuncia que hizo un grupo de personas al presidente Danilo Medina. Ayer el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, le restaron mérito a la solicitud. Castaños Guzmán advirtió que mientras esté al frente del órgano electoral, la institución no se prestará a organizar elecciones “que salgan de un lío de esa naturaleza”.



“Lo que tiene que ver con Julio César Castaños Guzmán, yo nunca me prestaría como presidente de esta institución a organizar unas elecciones que salgan de un lío de esa naturaleza. Nosotros vamos de ley en ley, de Constitución en Constitución, en defensa de la institucionalidad democrática porque esta institución no existe para estar apañando cosas de esa naturaleza”, declaró el presidente del órgano electoral.



Instó a los firmantes del manifiesto a retirar esa propuesta. “Que retiren eso antes de hacer un ridículo popular que es lo que están haciendo con eso”, subrayó. Igualmente, que si una solicitud de esa magnitud llegar a concretizarse caería una gran maldición sobre sus promotores y descendientes.



“El presidente fue ungido por el voto popular, tiene la unción del voto popular de una manera mayoritaria, incuestionablemente mayoritaria. Cualquier persona que atente contra unción está heredando una contrareacción y vendrán unas maldiciones tan grandes si esas personas se salen con la suya que eso les afectará a ellos y probablemente a sus descendientes también”, expresó.



De su lado, Espinal calificó el planteamiento de renuncia al presidente como un pedimento fuera de lugar carente de asidero político y jurídico. “Desde el punto de vista económico hay una estabilidad que es evidente en crecimiento. Acaba de salir una información reciente de que la tasa de crecimiento de la inversión extranjera comparativamente hablando con otros países de América Latina es de las más altas”, resaltó Espinal.



El funcionario resaltó también la estabilidad política del país. “Ni remotamente se percibe en el país resistencia de una crisis política que lleve a un planteamiento de esa naturaleza”, enfatizó.



El funcionario palaciego dijo, sin embargo, que el gobierno respeta el derecho que tienen esas personas de expresar sus puntos de vista. “Debo decir también, obviamente, que estamos en un país donde existe la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de opinión, la libertad de asociación política y ellos están en derecho de hacer el planteamiento, de modo que eso es parte del debate, ellos han hecho su planteamiento y ahí queda”, agregó.



El pasado fin de semana un grupo de personas puso a circular un documento en el que pide la renuncia del presidente Medina y que se convoque a nuevas elecciones. La excandidata presidencial Minou Tavárez Mirabal, aclaró que no firmó ese documento, como publicó por confusión este diario en su edición de ayer.

Marcha Verde no tiene posición sobre petición

El movimiento Marcha Verde informó ayer que aun no ha fijado una posición oficial, sobre la petición de la renuncia del presidente Danilo Medina que hace un grupo de intelectuales. Franier Genao, miembro de la Comisión de Comunicaciones del grupo, dijo que la Marcha Verde mantiene su postura original de luchar contra la corrupción y la impunidad, pero aun no tiene opinión sobre la posición de los intelectuales. Sin embargo, dijo que de forma particular, una mayoría del movimiento considera que la petición de la renuncia del mandatario es legítima.