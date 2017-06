Restringen las visitas a César Sánchez

Las visitas al exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales –CDEEE-, e implicado en el caso Odebrecht, César Sánchez, le fueron restringidas en el Centro Médico Dominicano. Así lo informó el dirigente perremeísta César Cedeño, quien dijo que la medida fue tomada a sugerencia del infectólogo que le atiende. “Las restricciones son momentáneas, me dijeron que no recibiría visitas, pero que no es permanente”, explicó.



Al acudir al centro de salud, Cedeño dijo que aunque ayer no le permitieron ver a su colega, los médicos dijeron que está estable y en evaluación, pero que hay que esperar su evolución.

Sánchez fue llevado al Centro Médico Dominicano desde la cárcel modelo Najayo-Hombres donde guarda tres meses de prisión preventiva, como coerción por estar implicado en el caso Odebrecht.



Presentó sangrado en la orina y fiebre en 40 grados.