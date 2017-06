Venezuela acusa a Almagro de incitar “una guerra civil”

21/06/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Cancún. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, incita a una “guerra civil” por sus críticos comentarios, y anunció que esta es la última participación de la nación caribeña en una Asamblea General. “El señor Luis Almagro (tiene) una agenda que no tiene que ver con el diálogo, sino que ha llamado abiertamente a una guerra civil en Venezuela, y no solo la ha llamado, sino que la promueve”, denunció la canciller en la primera sesión plenaria de la 47Asamblea General de la OEA, que tiene lugar en Cancún (México).



Almagro es una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro y promueve desde hace casi dos años el debate sobre la crisis del país en la Organización de los Estados Americanos (OEA).



Rodríguez defendió el “modelo exitoso de inclusión” de Venezuela, y esgrimió una serie de datos que, alegó, prueban que el país es de los menos desiguales de la región y cuenta con un buen sistema social, como la entrega de más de 1.6 millones de viviendas en cuatro años o el aumento de la esperanza de vida.



A pesar de ello, “se pretende inocular en Venezuela un conflicto interno”, y ello forma parte de un “plan perverso” para configurar un conflicto “con identidad bélica” sobre el modelo de desarrollo implementado por el chavismo”, aseguró.



A continuación, dijo que Almagro tiene una “agenda oculta” contra el país, encabezando de forma “perversa” un programa que “no tiene que ver con el diálogo”.



Almagro “promueve, protagoniza y encabeza la direccionalidad de la guerra civil en Venezuela, y así lo denuncio”, afirmó con dureza. Esta intervención de Rodríguez llegó tras muchas réplicas de la canciller ante las críticas vertidas en esta primera sesión plenaria, en la que varios países centraron sus discursos en la crisis que enfrenta la nación caribeña. John Sullivan, subsecretario de Estado estadounidense, pidió que los miembros de la organización aprobaran el nombramiento de un “grupo de contacto” integrado por países que mediarían en la crisis política y económica que ya ha cobrado la vida de 70 personas en Venezuela y ha reducido a parte de la población a la pobreza.



“Camada de perritos simpáticos”



Rodríguez también calificó de “camada de perritos simpáticos” del imperialismo a países como Perú durante una reunión de diplomáticos de la OEA en Cancún, México. Rodríguez abandonó un primer encuentro el lunes, pero el martes volvió a una segunda cita entre miembros del organismo. La tarde anterior dijo que no reconocía la reunión y que su país mantenía sus intenciones de dejar la OEA.



“Si ellos forman parte de la camada de perritos simpáticos para el imperio, Venezuela no”, dijo Rodríguez el martes. “¿A qué están llamando en Venezuela a la guerra? ¿Es eso lo que querrían para nuestro país?”, agregó.

Nicolás Maduro ratifica a ministro de Defensa

El presidente venezolano Nicolás Maduro ratificó el martes al general en jefe Vladimir Padrino López como ministro de la Defensa y cambió a los comandantes de los cinco componentes militares en medio de la tensión política que enfrenta su gobierno por las protestas opositoras que se han extendido por casi tres meses.



Maduro designó como nuevo comandante del Ejército al mayor general Jesús Suárez Chourio, quien por varios años fue uno de los integrantes del equipo de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez.