Asofer ofrece concierto a favor del medio ambiente

22/06/2017 12:00 AM - El Caribe

La Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (Asofer) realizó un concierto con la finalidad de recaudar fondos para el mantenimiento de la entidad, la cual se formó para proteger y apoyar el sector de las energías limpias en República Dominicana. La presentación contó con la presencia del grupo musical Nine Circus, quienes ofrecieron un concierto de música rock, en Max Fifty.



“Durante los últimos cinco años hemos venido luchando incansablemente por la defensa de este importante sector. Lo que hacemos en Asofer es aportar nuestro granito de arena para la disminución de las emisiones de gases contaminantes y, por ende, a la protección ambiental”, afirmó David Paiewonsky, vicepresidente de Asofer, previo a la presentación artística.



Asimismo, el secretario de Asofer, Ignacio García, señaló que este tipo de actividades musicales sirven para ayudar a la asociación a que continúe por su camino de proteger y apoyar el sector de las energías renovables . Se hizo énfasis, además, en la importancia que tiene promover la reforestación, el control de las emisiones vehiculares, el reciclaje, la correcta disposición de los desechos sólidos, etc., no solo para el medio ambiente, sino también para la economía dominicana.