Diseñador criollo crea colección para graduandos

22/06/2017 12:00 AM - El Caribe

La propuesta “Mixology”, del diseñador Leonardo Cordero Suria, ofrece a los jóvenes graduandos una amplia variedad de piezas en diferentes modelos y colores. Cordero expresó que “para hacer esta colección estudié bastante bien el concepto de los ‘millennials’, jóvenes que están entre los 16 y 25 años. En parte me inspiré en ellos porque la mayoría busca lucir un estilo propio”. Otro aspecto que tomó en consideración el diseñador fue hacer un entalle más ajustado que es el que buscan los jóvenes en la actualidad.



Aparte del clásico negro y el blanco, esta colección incluye diversos tonos de azul, verde, gris y rojo que pueden combinarse entre sí. Las piezas que componen esta propuesta son formales, pero a la vez versátiles, permitiendo al joven actual la integración de varias piezas a su clóset, las que más adelante puede utilizar para eventos tan formales como su graduación o actividades más casuales. “A ellos les gustan las piezas bien entalladas. Si les das los elementos de entalle, del ‘mix and match’, la variedad de los colores en las chaquetas, lazos, pantalones y camisas, damos la oportunidad al joven “milenial” de crear su propio estilo con ayuda experta”, añadió Cordero sobre la colección que ya está disponible en las tiendas Leonardo Fifth Avenue.