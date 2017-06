Grupo golpea adolescente a la salida de un liceo

Una mujer denunció que su hijo de 15 años fue golpeado salvajemente por un grupo a la salida del liceo donde estudia, en Cienfuego, Santiago.

Estanisla Airam explicó que el hecho se produjo ayer y que recibió una llamada que fuera a buscar a su hijo, cuya identidad se reserva por razones legales, porque estaba herido.

“Cuando yo fui lo encontré en estas condiciones, estaba sangrando (por una de sus cejas) le dieron punto”, explicó la madre del niño al programa diario José Gutiérrez, que se trasmite por NCDN, canal 37.

La dama, que no especificó el nombre del centro de estudios centro de estudios, advirtió que no dejará el caso así y dijo que conoce a los agresores, “ellos llamaron a la madre de uno y ella dijo que iba a resolver con lo que había que comprarle, pero esa no es la base”.

Manifestó que siente temor de que maten a su hijo camino a su centro de estudios.

El adolescente agredido dijo que fue golpeado con unos anillos que sus agresores llevaban puestos.

“Eran tres y dos que habían en el lado, me agarraron en la pared, me estaba agarrando uno y el otro me estaba dando”, dijo el agredido.