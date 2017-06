Nueva York, Estados Unidos.- Gregory Polanco está consciente que el inicio de esta campaña ha sido un reto para él. Atravesar por múltiples lesiones era algo que no esperaba, pero más que todo, la ausencia de Starling Marte ha sido el golpe más duro hasta el momento.



‘Eso no es nada, en el otro turno tú vienes y metes una línea’ o ‘enfócate en esto y vamos para adelante, que tú eres duro’, son las memorables frases de Starling Marte que ya Polanco no escucha en el camerino del PNC Park de los Piratas.



‘El Coffe’, como llaman al portentoso jugador de 6’5 de estatura y 235 libras, creció al lado de Marte como un discípulo guiado por su mentor. Starling debutó dos años antes que él con la organización que acciona en la División Central de la Liga Nacional.



“La falta de Marte me ha afectado mucho. Tu sabes que ese es mi hermanito, es una persona tan alegre, que siempre te motiva, que estamos cherchando y que está ahí siempre para ti pase lo que pase”, expresó Polanco a elCaribe.



Starling, su compañero en los jardines de los Piratas, fue suspendido al inicio de la temporada por laOficina del Comisionado de las Grandes Ligas tras dar positivo a una sustancia para el mejoramiento del cuerpo.



No se sabe si la relación es de padre a hijo o de hermano a hermano, pero lo que sí está seguro Polanco es que agradece todo lo que le ha enseñado Marte -del juego duro y la entrega- y que pase lo que pase siempre tratará de estar a su lado.



“Le agradezco muchísimo a Marte, no tengo palabras para describir todo lo que me ha ayudado en mi carrera. Me di cuenta ahora que él no está, que el sigue tirándome y alentándome como quiera. Es un hermano que tú quieres tener siempre. Es una amistad que sabes que perdurará para toda la vida aunque alguno de los dos cambie de equipo”, dijo Polanco con los ojos sollozos.



A pesar de la suspensión que comprende 80 partidos, Marte, de 28 años, no se ha descuidado ni un solo día en escribirle y darle fortaleza a Polanco, quien por primera vez ha atravesado por la lista de inhabilitados en varias ocasiones este año.



“Nosotros hablamos casi todos los días, por teléfono y él siempre me ha estado apoyando desde que subí aquí. Con el mal comienzo que tuve, y el no estar aquí, fue muy doloroso para ambos”, explicó Polanco, quien es oriundo de Villa Mella al igual que Marte.



La más reciente lesión que sufrió Polanco fue un tirón en la corva izquierda que lo inhabilito por más de 10 días.



“Eso de estar en la lista de lesionados, es muy aburrido, nadie quiere estar ahí. No me gusta, es la primera vez que estuve ahí. Pero ya me siento bien. Estoy aquí batallando para poder mantenerme saludable y ayudar al equipo”, dijo Gregory, de 25 años. “Estoy haciendo muchos ejercicios en las piernas porque por eso han sido mis lesiones. Las piernas es que más han sufrido”, agregó.



Aunque sabe que el inicio de la campaña no ha sido el mejor para él, recuerda el consejo que le dijo David Ortiz, y tratará de finalizar con buenos números.



“Es un poco frustrante porque a principios de temporada tu siempre quieres comenzar duro pero es como me dijo David Ortiz ‘los números hay que ponerlos no importa si en abril, en agosto o en septiembre, los números hay que ponerlos”, manifestó Polanco, quien batea .249, con cuatro cuadrangulares y ha remolcado 17 en esta temporada.