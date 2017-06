Sanó conectó jonrón 18 del año en el triunfo de los Mellizos

22/06/2017 12:00 AM - AP

El dominicano Miguel Sanó disparó un jonrón que igualó la pizarra a dos en la tercera entrada, Max Kepler lo rompió con un sencillo y los Mellizos de Minnesota derrotaron 4-2 a los Medias Blancas de Chicago, que sufrieron su tercer revés seguido. Fue el cuadrangular 18 de la temporada de Sanó, que ha sacado la pelota del parque en tres ocasiones en los últimos diez partidos. El palo del dominicano se produjo ante David Holmberg (1-1). Sanó, de 24 años, quien no jugó defensa en la tercera, fungió como bateador designado. Es tercero en el departamento de carreras remolcadas de la Liga Americana con 52. El abridor puertorriqueño de los Mellizos José Berrios (7-1) logró su cuarta salida consecutiva al trabajar ocho entradas de cuatro hits y dos carreras. Ponchó a ocho y solo otorgó una transferencia. Los Medias Blancas conectaron un sencillo en los últimos 18 turnos contra el derecho de 22 años, que bajó su efectividad a 2.67.



Yanquis cortan racha



Didi Gregorius y Matt Holliday dispararon cuadrangulares para romper el empate y los Yanquis de Nueva York dejaron atrás una racha de siete derrotas, su más larga de la campaña, al vencer 8-4 a los Angelinos de Los Ángeles. Fue la peor racha para Nueva York desde 2007. Los Yanquis no han perdido ocho en fila desde agosto de 1995, y rebasaron nuevamente a Boston en la cima de la División Este de la Liga Americana, una noche después de ceder el liderato divisional por primera vez desde mediados de mayo.



Carrasco ponchó 10



Carlos Carrasco recetó 10 ponches, Francisco Lindor sacudió un jonrón y los Indios de Cleveland derrotaron 5-1 a los Orioles de Baltimore para conseguir su séptima victoria en ocho juegos. El venezolano Carrasco (8-3) permitió siete hits y no concedió boletos en algo más de seis innings para ganar su tercera apertura seguida. El derecho ponchó a cada uno de los titulares de Baltimore, salvo Trey Mancini.