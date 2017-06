Tempo dice que no odia a “Residente”

Tempo al parecer quiere fumar la pipa de la paz y dejar tranquilo a su famoso compatriota René Pérez, mejor conocido como “Residente”. ““Yo no le tengo ningún tipo de odio ni resentimiento”, confesó sin pensarlo dos veces en una conversación con la prensa de Santo Domingo. “Yo pienso que tiene un talento increíble como él sabe que yo lo tengo también”, admitió al hablar de su “tiraera” con Residente.



Tempo dijo que se sintió aludido por las declaraciones del líder del desaparecido grupo Calle 13, porque él fue parte del crecimiento del género “fue mucho lo que tuvimos que pasar para que hoy él haga reggaetón y cada vez que tiene la oportunidad habla mal de la música de nosotros, dice que somos brutos”, agregó. Dijo que no tiene contemplado trabajar con él, aunque tampoco lo descarta.



En Santo Domingo, Tempo abordó varios aspectos de la música urbana sin dejar de destacar a los exponentes dominicanos del género que buscan internacionalizarse.

La unión entre los exponentes siempre ha sido una interrogante. A través de los años, se ha visto a los urbanos locales halar cada uno para su lado, a diferencia de los boricuas y colombianos.



“Lo único que les digo es que en la unión está la fuerza. Le dije a El Alfa en meses pasados: -Hay que colaborar, hay que dejar el ego a un lado-, no estoy diciendo que lo sean, pero hay que expandirse, atreverse a hacer cosas juntos, grandes y a invertir”, explicó.



El también productor resaltó que los exponentes locales han convertido el dembow en un movimiento “fuerte y grande” en la República Dominicana y que, incluso, han atraído a cantantes de otras nacionalidades. Sin embargo, dijo que hay exponentes “como Lápiz Consciente que no quieren colaborar con nadie”. Asimismo, el intérprete de “Impresióname” afirmó que sí se ha perdido un poco la esencia de ritmos como el reggaetón, aunque no por el renacer del trap.

Apuesta a Wisin y Yandel

“El reggaetón que a ustedes les gusta va a volver cuando Wisin y Yandel regresen, y fue aquí por primera vez que se vio eso”, dijo en referencia al junte que protagonizaron los cantantes boricuas el pasado sábado en el anfiteatro de Altos de Chavón.



“Esos dos tienen que regresar y tiene que ser ¡pero ya!, porque son la esencia del reggaetón, igual que Daddy Yankee y Don Omar, que ya están de nuevo puesto pa’ la música o, por lo menos, para que el reggaetón suba, porque fue por lo que nosotros sacrificamos sudor, sangre y lágrimas. Eso nos costó este género”, explicó.