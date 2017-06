La zurrada

22/06/2017 12:00 AM - El Caribe

Sin mala leche, pero no se puede pasar por desapercibida la zurra que recibieron los autores del manifiesto. Es el costo de la falta de criterio cuando se irrumpe en una actividad que no es propia. Mucha gente ignora que la política es un oficio, con sus reglas, las cuales deben ser aprendidas. Permiten percibir el sentido de oportunidad, que no es un artículo que se vende en botica. Se aprende en la vida misma, en la práctica política, en la lectura de los discursos o las grandes obras de los maestros de la política. El “sentido político” ayuda a entender cada coyuntura e induce a formular tácticas y estrategias asertivas. También, evita las zurradas.