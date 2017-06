¿De qué se quejan los estudiantes de las escuelas públicas?

23/06/2017 12:00 AM - María Teresa Morel

Tras haber agotado una jornada de reflexión y análisis con el objetivo de adquirir competencias para la resolución de conflictos y la construcción de una cultura de paz, veinte estudiantes del nivel secundario de las 18 regionales del país, expusieron ante el ministro de Educación, Andrés Navarro, sus principales preocupaciones en torno al sistema educativo nacional.



El Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores fue el escenario escogido para el debate que fue transmitido por una cadena de radio y televisión, en donde el funcionario, en manga de camisa, contestó una por una las inquietudes que afloraron entre los jóvenes, quienes se quejaron desde el acoso y violencia escolar, hasta el embarazo adolescente y la necesidad de inclusión de los estudiantes con discapacidad.



Los estudiantes identificaron ante las cámaras de televisión un total de veinticuatro problemáticas que les afectan directamente para alcanzar un buen rendimiento escolar.



¿Qué pasa con los fondos destinados a los centros educativos para la compra de material gastable y didáctico? ¿Por qué los laboratorios de los politécnicos no están equipados? ¿Por qué muchos estudiantes tienen que comer en las aulas ante la falta de comedores y cocinas? ¿Por qué es tan baja la calidad del almuerzo estudiantil?, fueron algunas de las preguntas surgidas en el encuentro.



En orden de presentación, detallamos las problemáticas expuestas por los estudiantes:



1- La falta de equipamiento de los laboratorios de química y física de los politécnicos.

2- Las escasas oportunidades y programas de becas para los estudiantes meritorios, especialmente para aquellos de escasos recursos.

3- El alto índice de embarazo en adolescentes, especialmente en la región Sur, y la necesidad de impartir temas de educación sexual en las escuelas.

4- La poca efectividad del manual de Convivencia para el establecimiento de una cultura de paz y la escasa integración de los padres en la comunidad educativa.

5- La necesidad de proyectos de capacitación para el buen desempeño de los docentes.

6- Las deficiencias en el suministro del servicio alimenticio y la falta de equipamiento de los comedores y cocinas de los centros educativos.

7- En el caso de los estudiantes con discapacidad auditiva y del habla, plantearon la necesidad de capacitar profesores en lenguaje de señas, la dotación de audífonos y vehículos para transportarlos.

8- En nombre de los discapacitados a nivel físico-motor, se quejaron de la falta de accesibilidad de las escuelas, las cuales no tienen rampas ni baños adaptados para estos estudiantes, lo que muchas veces hace que los directores de centros nieguen la admisión de los mismos.

9- La carencia de recursos gastables y didácticos para las escuelas ante los retrasos en el pago de las asignaciones presupuestarias.

10- La dotación de transporte escolar, principalmente en las zonas rurales

11- En el caso de los discapacitados visuales, plantearon la necesidad de que los maestros aprendan estrategias de enseñanza que les permitan aprender mejor.

12- La violencia, el acoso y el maltrato escolar y la poca efectividad de la Policía escolar.

13- El uso inadecuado de las redes sociales.

14- La instalación de centros de bebidas alcohólicas en los alrededores de los centros educativos.

15- El maltrato físico y verbal por parte de algunos docentes y padres.

16- La distribución de los recursos del 4% del PIB al sector educación.

17- El deterioro de la infraestructura de muchas escuelas, la paralización de la construcción de otras y la baja calidad de las escuelas construidas.

18- Las deficiencias con que salen los estudiantes del bachillerato y de qué manera se puede mejorar su rendimiento.

19- La falta de talleres de educación artística y deportes en las escuelas de jornada extendida.

20- La instalación de enfermerías y el descongestionamiento de las aulas para que en cada una solo se imparta clase a no más de veinte.

21- La falta de campaña de prevención del bullying y la violencia.

22- La falta de respeto de los alumnos hacia los maestros y viceversa.

23- La necesidad de sacar la política partidaria del sistema educativo.

24- Las reiteradas paralizaciones de clases promovidas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).



El funcionario agradeció la entusiasta participación de los estudiantes y les prometió sistematizar cada uno de sus planteamientos y ponerlos como punto de agenda para buscarles solución en el corto y mediano plazo.



Al final del evento, matizado por un despliegue de participaciones artísticas y culturales, los estudiantes recibieron con sorpresa y alegría la entrega de tabletas.

“El ejercicio del poder no es cuestión de imposición”

“Al concluir el Foro Nacional Estudiantil ratifico mi compromiso como ministro a dedicar todas mis energías por la calidad de la educación. Luego del debate que realicé con estudiantes, mi fe en la democracia participativa como instrumento del desarrollo de RD es mucho más grande. Los estudiantes me enseñaron que el ejercicio del poder no es cuestión de imposición, sino de participación y concertación para el desarrollo”, manifestó Navarro en la red social Twitter, dos horas después de finalizado el evento. El funcionario reconoció que existe una gran deuda social en las escuelas y que está poniendo todo su empeño en el desarrollo de una política de readecuación de los centros educativos, la mejora de los alimentos que sirven 800 microempresas, así como el equipamiento de los laboratorios de informática y de ciencias de los planteles, así como la instalación de las tecnologías necesarias.