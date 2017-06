Campañas internas de partidos serán organizadas por JCE

23/06/2017 12:00 AM - Suedi León

La Comisión Bicameral que estudia las leyes electorales aprobó que sea la Junta Central Electoral (JCE) quien organice las primarias de los partidos políticos, contrario a lo que establecen las disposiciones actuales. Ayer, la comisión se reunió durante más de cuatro horas con la asistencia completa de los legisladores que forman parte del grupo de estudio.



A consideración del presidente de la Comisión y su secretario, el senador Arístides Victoria Yeb y el diputado Víctor D’Aza, respectivamente, los ánimos están dados para que la ley de partidos sea aprobada al término de la presente legislatura que culmina el 25 de julio.



“Dios mediante, al concluir la legislatura nosotros tendremos el informe sobre la ley de partidos y agrupaciones políticas y esperamos que se convoque a legislatura extraordinaria para su posterior aprobación”, dijo el senador por María Trinidad Sánchez mientras informó que se consensuó desde el artículo 47 hasta el 53 y discutieron los siguientes hasta el 67.



“Esa última parte está discutida, pero no aprobada”, sostuvo.



En torno al padrón que deberá utilizarse en las primarias aún no se ha consensuado si será el de los partidos o el de la JCE.



Victoria Yeb informó, además, que se reguló el tema de la campaña interna de los partidos. En ese sentido, dijo que quedaron prohibidas las actividades en las calles, la pintura, la publicidad radial y televisiva. “Solamente los candidatos y sus voceros tendrán derecho a ir a los medios de comunicación, pero no pueden tener publicidad”, expresó

Alfredo Pacheco, vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno, subrayó que estas medidas, favorecerán al abaratamiento de las campañas electorales.

Otros puntos.



Para fines de discusión quedarían desde el artículo 68 hasta el 77 así como retomar otros 11 puntos que han sido dejados sobre la mesa, los más conflictivos que han impedido que tras 12 años en el Congreso la ley de partidos sea aprobada. Entre estos están la cuota femenina, la organización de las primarias, el uso del padrón electoral y el financiamiento privado.



En ese sentido, Victoria Yeb informó que discutieron las fuentes de financiamiento y cómo se van a distribuir esos fondos. “Habrá una supervisión transparente de esos recursos”.

Consenso en fondos privados

Los voceros del bloque del Partido Reformista Social Cristiano y del Partido Revolucionario Dominicano, Máximo Castro Silverio y Radhamés González, respectivamente, dijeron estar confiados en que se llegará a un consenso en esta etapa de la ley.



Castro Silverio expresó que la aprobación de esta pieza servirá de soporte para el sistema de partidos que está amenazado en estos momentos.



González, de su lado, expuso la necesidad de transparentar los recursos que utilizan los partidos políticos y que en ese sentido hay un consenso.



“Este tema sigue siendo difícil. Con todo lo que estamos viviendo no hay posibilidad de que ningún partido se oponga a que los recursos que se utilicen sean transparentes, que se pueda definir quiénes son los donantes”.