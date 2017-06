Discos de Juanes y Residente en lista de Rolling Stone

Los álbumes más recientes de Juanes y Residente están entre los favoritos de la revista Rollings Stone, al menos en lo que va del año. La revista le dio la bienvenida al solsticio de verano con su lista de los 50 mejores álbumes de 2017 hasta la fecha, que también incluye a íconos como Roger Waters, por Is This the Life We Really Want?, y Bob Dylan, por Triplicate. Juanes se ganó su lugar con Mis planes son amarte, su primer álbum visual.



“Es elegante, sincero y efectivo”, dijo la publicación sobre el disco de una hora en el que el rockero colombiano hizo equipo con el director puertorriqueño Kacho López. Residente, en tanto, figura por su debut como solista Residente, para el cual le dio la vuelta al mundo y grabó sonidos originales con artistas de Asia, Europa, África y América mientras seguía las huellas de su propio ADN. “Es el blues de la soledad, con el funk del deseo y las vibraciones trepidantes del rock”, dijo Rolling Stone. Alternativos como Spoon, por Hot Thoughts, y jóvenes como Lorde con Melodrama también están en la lista.