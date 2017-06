Golfista Tee Kelly conquistó el Puerto Plata DR Open PGA Tour LA

Tee Kelly se convirtió no solo en el campeón del Puerto Plata DR Open PGA Tour Latinoamérica, sino que puso a los 144 participantes del evento y a los fanáticos presentes a sus pies. Es que el golfista norteamericano terminó la justa con un electrizante berdie en el hoyo 18, poniendo a gozar a los más de 500 visitantes.



Kelly, quien tuvo de caddie a su padre Tim Kelly, tiró 263, 21 palos bajos, dejando atónitos a los visitantes y entendidos de la materia.



Con la proeza, el jugador que entró al tour el año pasado se llevó a casa 31,500 dólares, de una bolsa de 175 mil.



“Gracias a los organizadores, a los voluntarios, a los que trabajaron el campo, a todo el que aportó un poco para que este evento pueda realizarse”, declaró el jugador luego de ser premiado por Rafael Villalona, presidente de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y Paul Brugal, presidente de Playa Dorada Golf Course, quienes tuvieron a cargo el torneo.



El mejor jugador amateur quedó en manos del dominicano Juan José Guerra. El portento jugador de 20 años terminó 70+74. “Me llevo la experiencia de este torneo donde jugué con grandes golfistas que me enseñaron mucho”.



Rafael Villalona, en el discurso de clausura del evento, agradeció a la PGA Tour LA por confiar en la Fedogolf en la organización de la actividad.



Ponderó el trabajo del comité encargado de montar el torneo, que tuvo a Rafael Canario y Francisco Bordas dirigiendo la logística.



Por su parte, Paul Brugal tuvo palabras de elogio a los jugadores, voluntarios, la prensa y a todo el público por darse cita al evento que inició desde el pasado lunes y terminó este domingo.



Willy Pumarol fue el criollo más destacado entre los profesionales. Fue el único que hizo el corte, terminando la velada en el puesto 58 overall. 68+71+75+75 fue la tarjeta para Pumarol en los cuatro días del evento.