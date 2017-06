Pesidente Morales no pierde inmunidad

23/06/2017 12:00 AM - AP

Guatemala. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala rechazó el jueves una solicitud para retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Dicha petición fue presentada por dos diputados que lo hacen responsable de la tragedia en un albergue donde murieron 41 niñas.



El vocero de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, Ángel Pineda, dijo a The Associated Press que los magistrados rechazaron de inmediato la petición porque la consideraron “política y espuria”.



La solicitud de retiro de inmunidad fue presentada por los diputados Sandra Morán y Leocadio Juracán, quienes señalan que el mandatario tiene responsabilidad por haber nombrado a funcionarios no idóneos en la Secretaría de Bienestar Social (SBS), dependencia del Ejecutivo que tiene a su cargo los albergues del Estado.