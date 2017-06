Rebautizan calle en honor a David Ortiz

23/06/2017 12:00 AM - AP

BOSTON. Boston ha rebautizado una calle en honor a David Ortiz, el ídolo dominicano de los Medias Rojas. El alcalde Marty Walsh dijo ayer que “Big Papi” es una “leyenda dentro y fuera del campo”, durante la ceremonia del cambio de nombre del tramo de calle anteriormente llamado Yawkey Way Extension, cerca de Fenway Park. El nuevo nombre es David Ortiz Drive.



Ortiz señaló que el acto es un honor porque “esta ciudad significa mucho para mí _esta ciudad me trajo al punto donde me encuentro”. El dominicano se retiró al final de la temporada pasada, luego de una carrera de 20 años en Grandes Ligas que incluyó 14 campañas en Boston.



Un puente cerca de Fenway Park de antemano tiene el nombre de Ortiz.

Homenaje hoy



Ted Williams esperó 24 años después de su último turno antes de que los Medias Rojas le retiraran su número nueve en la fachada del Fenway Park. Bobby Doerr y Joe Cronin esperaron 37 años, y Carlton Fisk y Jim Rice 20.



El número 34 de David Ortiz se unirá a los otros esta noche, 265 días después de que salió del terreno del Fenway por última ocasión como jugador.



“Ese poco tiempo es un símbolo”, dijo ayer el presidente del equipo, Sam Kennedy, “de cómo todo el mundo se siente con el pelotero que ha sido el más importante en la historia de los Medias Rojas”.



Los Medias Rojas retirarán esta noche el número de Ortiz antes del partido ante los Angelinos de Los Ángeles. Será el número 11 en la fachada y el tercero en tres temporadas.

Tuvo números de calidad en su última campaña

Ortiz se retiró a los 40 años con una de las mejores campañas de su carrera, bateando para .315 con 38 jonrones y 127 remolcadas, líder de la liga. Jugó para Minnesota y Boston. Terminó su carrera con un promedio de bateo de .286, 541 jonrones y 1,768 impulsadas. Se le conoce por ser un bateador de los momentos importantes. Ganó tres coronas con los Medias Rojas.