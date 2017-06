El silencio del PLD

23/06/2017 12:00 AM - El Caribe

Aunque ahorita haya un pronunciamiento, llama la atención el silencio del Partido de la Liberación Dominicana frente al pedido de renuncia al presidente Danilo Medina, la convocatoria de una Constituyente y la formación de un gobierno provisional. ¿Qué pasa ahí? Podría conjeturarse que la secretaría general o la presidencia, o conjuntamente, no le vieron trascendencia (Que brisas no tumban cocos); que las diferencias internas son tan graves que no hubo lugar a motorizar reacción alguna; que la respuesta era competencia del gobierno. Desde cualquier punto de vista, el silencio es más que llamativo. Asumiendo cualquiera de las consideraciones, parece obvio que correspondía una respuesta, o cuando menos un simple apoyo al gobierno.