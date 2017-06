Trevi y Guzmán se apoderan del público

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Gloria Trevi y Alejandra Guzmán echaron abajo toda división al demostrar sobre el escenario que a este par de divas las une el amor y el dolor.

La explosiva dupla llegó el jueves a la Arena Ciudad de México para la primera de tres presentaciones en la capital mexicana como parte de su gira internacional “Versus World Tour”, una serie de shows que las llevará por 34 ciudades de Estados Unidos y México.

“¡Esta noche nos vamos a despedazar!”, lanzó con un tono retador Alejandra Guzmán a las 20.000 personas reunidas en el recinto, ubicado al norte de la capital mexicana, donde deleitaron a sus seguidores con los temas que las han convertido en referentes de la música latina desde finales de la década de 1980.

Trevi y Guzmán agotaron 60.000 boletos para sus tres noches de shows, lo que las convirtió en las primeras mujeres en alcanzar esa cifra de entradas vendidas en la Arena Ciudad de México.

La gira, que inició el 5 de junio en el STAPLES Center de Los Angeles, promueve “Versus”, el disco en el que ambas sumaron sus voces y que verá la luz el próximo 30 de junio editado por Universal Music.

“Empezamos la gira allá en los United States (Estados Unidos) porque los hermanos nos necesitaban allá. ¡Pero quiero que se sienta un grito de amor, de energía y fuerza, que sea capaz de romper todos los muros!”, expresó emotiva Trevi para referirse al polémico muro que el presidente estadounidense Donald Trump quiere construir en la frontera con México.

La energía y la belleza se impusieron desde que arribaron al escenario a través de una plataforma para interpretar la canción “Más buena”, el segundo sencillo que se desprende de su nueva producción discográfica y cuyo video ya supera los ocho millones de reproducciones en YouTube.

En aproximadamente tres horas de espectáculo encantaron al público con su reñido duelo de talentos, cantando juntas y por separado. Trevi sacó el lado más sentimental, pero no por ello menos poderoso, con canciones como “Tu ángel de la guarda” y “Soledad”, mientras que Guzmán hizo estremecer al público con temas como “Rosas rojas” y “Hacer el amor con otro”.

Las cantautoras, ambas de 49 años, también recordaron sus primeros pasos en la música cuando la norteña Trevi usaba medias rotas y una larga melena alborotada al ritmo de “La papa sin cátsup” y “Zapatos viejos”, mientras que la hija de la actriz Silvia Pinal robaba las miradas con minifaldas con volantes y chamarras de piel con “¡Hey güera!” como música de fondo.

Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó con “La Plaga”, una canción clásica del rock en español interpretada por los Teen Tops, la banda del padre de Guzmán, Enrique Guzmán, que la cantante interpretaba al inicio de su carrera.

“Yo le dije a mi papá: ‘yo ya no puedo más’, y él me puso en público. Un día yo le regresé ese favor, y él sabe lo que los aplausos pueden hacer, porque me hacen feliz a mí. ¡Gracias por 28 años de rock and roll!”, dijo Guzmán, al tiempo que se acercó a la primera fila donde se encontraba su padre para abrazarlo y besarlo en los labios.