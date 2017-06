Vinicio Castillo dice que es vital elegir jueces del TSE por consenso

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo Semán consideró que la elección de un nuevo Tribunal Superior Electoral(TSE) debe hacerse por consenso de todos los partidos políticos y la sociedad civil. Castillo Semán consideró vital para la democracia dominicana que el nuevo Tribunal Superior Electoral no sea fruto de la imposición, porque sería un grave retroceso para la democracia del país.



Sostuvo que los nuevos jueces no deben responder a intereses partidaristas.



“El presidente de la República Danilo Medina tiene mayoría de votos en el Consejo Nacional de la Magistratura; entendemos que tiene una gran responsabilidad histórica de procurar un amplio consenso en el Tribunal Superior Electoral con todas las fuerzas de oposición y la sociedad civil”, expresó Castillo Semán.



El excandidato a senador explicó que esa instancia electoral es clave, no sólo para las próximas elecciones, sino para todo conflicto que surja a lo interno de los partidos políticos.



Sostuvo que no debe haber un reparto partidario en la designación de miembros y suplentes de ese tribunal electoral, ni mucho menos una imposición unilateral del presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



El dirigente político recordó que el plazo para la inscripción de los precandidatos a ser nuevos miembros del TSE vence el próximo miércoles 28. Exhortó a las organizaciones de la sociedad civil a proponer magistrados apartidistas, que reúnan las condiciones necesarias para ocupar tan altas y vitales funciones; tal y como se hizo con la Junta Central Electoral, hay que procurar un consenso amplio en este tema, “y evitar un retroceso democrático”, concluyó Castillo Semán.