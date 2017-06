Youtubers: popularidad y dinero que se ganan en la red

Santiago. YouTube se ha convertido en un “canal” de oportunidades para profesionales de la comunicación o generadores de contenido de diferentes áreas, que usan esta plataforma social para desarrollar sus aptitudes, calar en el gusto popular, e incluso obtener ganancias superiores a las de figuras establecidas en la televisión. Esto así, porque la red les da diferentes opciones de ganar dinero: un porcentaje por los espacios publicitarios que salen al principio del video, que es el pago fijo, pero eso es mínimo comparado con lo que pagan las empresas que se anuncian directamente con el youtuber, ya sea en Instagram, Facebook o en todas las plataformas combinadas.



“Te sorprenderías si te digo que por subir una foto en Instagram me pagan ochocientos dólares, tú haces un balance, eso es más que el sueldo mínimo, y te lo pagan 24 horas antes de que la publiques”. Esta afirmación la hace Yarissa Rodríguez, youtuber santiaguera que a casi dos años de haber abierto su canal sobrepasa el millón trescientos mil suscriptores en YouTube y más de 400 mil seguidores en Instagram, siendo una de los cuatro dominicanos certificados por YouTube con el botón de oro por haber llegado a esa cantidad de suscriptores. Carlos Durán, Carlos Montesquieu y otro dominicano residente en México son los que integran este exclusivo club.



Pero estas ganancias no se dan de un día para otro, pues a muchas personas le toma años obtener suscriptores, y después de los 100 mil es que las ganancias comienzan a ser significativas.



Para Yarissa, quien es egresada de la carrera de Comunicación Social y Producción Audiovisual de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, constancia y dedicación, o quizás un toque de suerte, son factores que influyen para lograr éxito con un canal, y convertirlo en su medio de sustento.



“No ha sido fácil, de hecho muchas personas en esa plataforma me consideran afortunada, la mayoría de personas que conozco tienen casi la misma cantidad de suscriptores que cuando los conocí, o sea que en dos años han aumentado mil o dos mil suscriptores, así de difícil es. No sé si fue Dios, pero hay que tener mucha constancia, tú tienes que seguir aunque nadie te vea, que la gente sepa que semanal va a encontrar un nuevo vídeo en tu canal, yo seguí sin esperar nada y se fue dando todo”, expresó Yarissa en una entrevista con elCaribe en Santiago, ciudad donde reside.



En sus inicios Yarissa tenía dos trabajos, uno en horario de oficina, y el segmento “Lo más variado” en el programa Ustedes y Nosotros, y debido al crecimiento del canal se vio obligada a dejarlo, y recientemente, su esposo, quien también está ganando seguidores en Instagram como El Esposillo, dejó su trabajo en un periódico para trabajar con ella, ya que los vídeos le demandan mucho tiempo, porque se encarga de la cámara, fotografía, iluminación y edición.



“Después que llegas a cierto nivel necesitas un manager, porque no es igual que hables directamente con una empresa a que lo haga un representante. Tengo un representante a nivel de Estados Unidos y Europa, y por ejemplo si una empresa me contacta para hacer algo y le pido tres mil dólares, me dicen que solo pueden dar 2,500, pero si le escribe mi manager y le pide seis mil, le dicen que sí”, afirma.



Compite con hispanohablantes



Para hacer sus vídeos, Yarissa invirtió en buenos equipos para así poder entrar al ámbito competitivo de los youtubers internacionales, ya que se dio cuenta de que esa gente invierte, y fue cuando reconoció que el trabajo le apasionaba, ya que en principio tenía la inversión, pero no ganaba nada, y que en su caso comenzó a ver resultados después de un año, pero la mayoría lo ven en tres o cuatro años, afirmando que muchas figuras establecidas en la televisión cobran menos dinero, y que el alcance de un youtuber es mayor.



“Busca un post de Pamela Sued en Instagram, en promedio tiene 10 mil likes, y un post mío en promedio tiene 20 mil likes, eso es interacción, retroalimentación, es lo que una empresa está buscando, no cobras por la cantidad de seguidores, cobras por la interacción, por eso es que los influenciadores se están haciendo de dinero, entonces la televisión sigue teniendo un boom entre las personas que aún no se han adaptado a la tecnología, pero poco a poco todos los medios sociales han ido reemplazando a los medios tradicionales”, sostiene Yarissa.



Al cuestionársele sobre cuál ha sido la clave para tener un canal tan exitoso, considera que es la voluntad de Dios, ya que hay mucha gente con talento, que pone mucho esfuerzo y no logran el éxito; además de que no dirige su contenido solo al público dominicano, sino internacional, y le ha dado resultado, ya que México, Colombia y Argentina son los países número uno de suscriptores, mientras que República Dominicana es el número once.



Dice que está aprovechando el momento, porque no sabe hasta cuándo va a durar, que va a ahorrar para un día tener su negocio y que el canal sea un hobby, pero que, obviamente, el final no viene por ahora.

Variedad

Yarissa Rodríguez ofrece videos variados (desde maquillaje hasta gourmet) en su canal de YouTube, los que le han dado popularidad.

Acogida

Algunos videos de esta youtuber dominicana sobrepasan los tres millones de visualizaciones, como es el caso de “Los 25 vestidos de quinceañeras más feos del mundo”.