“La música estimula el desarrollo integral del niño”

La metodología de enseñanza de la academia de música 1000 Facetas Academia de Música consiste en buscar las estrategias adecuadas, según los intereses del alumno, para despertar el talento en el mundo de la música. Con esta técnica, los representantes de la academia han logrado que sus alumnos puedan ejecutar un instrumento, educar su voz para el canto, y formar agrupaciones infantiles escolares. Sus profesores, Carlos Villarreal, quien toca el violín y flauta dulce; Luis Quintero, el piano, guitarra y bajo; Juan Carlos Villarreal, teoría y solfeo y canto; Emerson Barrera, la trompeta, saxofón y trombón; y Argenis González, percusión. Se iniciaron hace más de 15 años en la música en su natal Venezuela. De acuerdo a sus profesores, la academia se especializa en trabajar conjuntamente con los colegios en horas de la tarde como complemento, “es decir, la música va a la escuela, con el fin de descubrir talentos artísticos en los niños y jóvenes.

¿Cómo surge 1000 Facetas Academia Musical y quiénes la integran?

1000 Facetas es una agrupación musical venezolana compuestas por profesores de música con más de 15 años de experiencia en el área de enseñanza musical. Originalmente llegamos a este país con la finalidad de trabajar en el ayuntamiento de Verón, Punta Cana, para ser parte de un proyecto como profesores de una banda municipal en ese municipio, proyecto que se canceló por razones políticas.



¿En qué se especializa la academia?

Nos especializamos en trabajar conjuntamente con los colegios en horas de la tarde como complemento, es decir, la música va a la escuela con el fin de descubrir talentos artísticos en los niños y jóvenes.



¿Cuáles son los beneficios de estar involucrado con la música?

Existes miles de beneficios, como mejorar la capacidad de memoria, de atención y de concentración de los niños, estimula su inteligencia al mejorar la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento complejos y es una manera de expresarse; incluso, con la música la expresión corporal del niño se ve más estimulada. También les hace más sociables, ya que la música brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los adultos; desarrolla la creatividad y estimula la imaginación infantil, puesto que la música estimula el área derecha del cerebro, mejorando así la capacidad para realizar cualquier otra actividad artística, como la pintura. De igual manera, la música, al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el desarrollo muscular de los niños, al adaptar su movimiento corporal a los ritmos, contribuyendo también de esta forma a potenciar el control rítmico de su cuerpo y mejorar su coordinación. La música provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece el intelecto; estimula el desarrollo integral del infante, al actuar sobre todas las áreas del desarrollo, y finalmente, ayuda a establecer rutinas, sentando así las bases de una futura disciplina creando asociaciones entre la música y determinadas actividades.



¿Por qué para un niño o un adulto es bueno tocar un instrumento?

Básicamente, algo nuevo y diferente que podamos aprender a lo largo de nuestras vidas es bueno y más aun si de música se trata, como saber cantar o tocar un instrumento.



¿Tiene el alumno que tomar un examen antes de matricularse en la academia?

Sí, debemos de hacer una prueba rítmica y melódica a los solicitantes.



¿Se necesita conocimiento previo antes de iniciar las clases de música?

No necesariamente.



¿Hay que seguir un programa determinado o se puede estudiar sólo instrumento?

Sí, de hecho contamos con un programa de métodos de progresión, de acuerdo al instrumento que desea aprender el alumno o alumna.



¿Tienen los alumnos que llevar su propio instrumento?

Contamos con instrumentos para saber iniciar, pero después que el alumno está seguro de qué instrumento va a querer ejecutar, se habla con su representante para brindarle orientación sobre qué instrumento debe comprar. Esto se hace para que el representante no haga un gasto innecesario.



¿Qué sucede si el alumno no sabe qué instrumento tocar?

En la academia lo formamos para que él pueda hacer su elección.



¿En qué se diferencia esta escuela de música con respecto a otras?

La diferencia está en que somos músicos también. Somos profesores en pedagogía infantil, esto nos permite buscar diversas estrategias hasta alcanzar el objetivo de que el alumno toque un instrumento y de cierta forma no obligarlo hacer algo que no quiere. Otra de las diferencias es que vamos directamente a los colegios para más facilidad de los representantes de no ir hasta una academia en el centro de la ciudad. l

Formación

Llevamos la música a las escuelas, con la finalidad de descubrir talentos artísticos en los niños y jóvenes de esos planteles educativos”.

Datos

No existe una edad específica para comenzar a aprender música, aunque lo recomendable es a partir de los 4 años; el niño tiene cierto grado de madurez”.