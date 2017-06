Lo mejor para Acroarte

24/06/2017 12:00 AM - Euri Cabral

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) es uno de los gremios profesionales de mayor importancia y connotación en la República Dominicana, a pesar de que cuenta con una membresía de poco más de 200 integrantes. Esto se debe a que su impacto en la sociedad no se limita al ejercicio cotidiano de sus miembros, sino que trasciende el marco del gremio por la cantidad de personas que siguen los escritos y opiniones de los cronistas, y porque organiza anualmente los premios Soberano, la distinción artística más importante del país y una de las más trascendentes de América Latina.



En el día de hoy Acroarte se aboca a la elección del nuevo Comité Ejecutivo y su nueva presidenta, quienes tendrán la responsabilidad de llevar las riendas del gremio por los próximos dos años. Fruto de las transformaciones que ha experimentado el ejercicio de la crónica de espectáculo, el medio artístico y la sociedad en general, a quien se le elija hoy como presidenta de Acroarte debe ser una persona que entienda los signos de los tiempos y que esté en la total capacidad y disposición de poner al gremio a cumplir con eficacia con los retos de estos nuevos tiempos.



Y la candidata que reúne con mayor amplitud esas cualidades es, sin dudas, la destacada comunicadora Emelyn Baldera. Ella junto con un experimentado equipo de profesionales conocedores de la realidad de Acroarte, han decidido asumir la conducción de ese gremio para realizar las transformaciones que necesita y para ponerlo a la altura de las circunstancias históricas.



Emelyn Baldera ha planteado que Acroarte debe dar un salto histórico y ponerse a la altura de la nueva realidad de la comunicación. En su plan de gestión hay un elemento de extrema importancia que radica en trabajar ampliamente para la formación y actualización de los miembros del gremio y lograr amplias conquistas sociales para ellos.

El aumento y profesionalización de la preparación de los cronistas, en estos tiempos donde la tecnología juega un papel de primer orden, es una prioridad para Emelyn y su equipo. Asimismo, fortalecer el trabajo de las filiales y lograr mayores reivindicaciones sociales como viviendas, pensiones, becas de estudio para cronistas y sus hijos, y todas las facilidades que da la seguridad social.



En esa misma orientación estará el trabajo dirigido a darle una mayor connotación internacional a los Premios Soberano y hacer que su imagen y su pulcritud no generen dudas. Emelyn entiende que esos premios ya han trascendido la imagen de Acroarte y de la nación, por lo cual deben ser manejados con un nivel de profesionalidad e integridad que no generen ningún tipo de dudas en la decisión de los ganadores y en el espectáculo que sirve de telón de fondo a la entrega de los premios.



Otro elemento de gran importancia para Emelyn y su equipo es revalorizar la dignidad de los cronistas y, por vía de consecuencia, propiciar que dentro de la premiación de los artistas se produzca un espacio mayor de reconocimiento al trabajo que realizan los cronistas, los cuales son, junto con la Cervecería Nacional Dominicana, las dos garantías fundamentales para la realización de los Premios Soberano.



Finalmente, si eres miembro de Acroarte te exhorto a que vayas a votar por Emelyn Baldera, una gran profesional que prestigia y dignifica ese gremio y que como presidenta sabrá conducirlo por la ruta que exigen los tiempos modernos.