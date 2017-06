Mi Opúsculo: mis herencias educativas y culturales (2 de 2)

Fundador y Rector de la Universidad UTE.



En mi anterior entrega inicié la publicación del contenido de mi Opúsculo titulado: “Mis Herencias Educativas y Culturales”, en el que presenté parte del importante contenido y dedico este artículo en dar a conocer algunas pinceladas sobre mi importante iniciativa de la Universidad de la Tercera Edad (UTE), hacen unos 30 años y la que ha entregado al país alrededor de 6,000 nuevos profesionales que se desenvuelven en el país y en algunos países hermanos exhibiendo la seriedad, la competencia y excelente calidad que caracteriza y distingue a esta universidad de excepción.



Aunque he realizado valiosas iniciativas a favor de la educación del país, entre las que se destacan el Primer Plan Nacional de Educación que revolucionó nuestro Sistema Educativo Nacional, mientras fui titular del Ministerio de Educación, considero que la apertura de esta Universidad de la Tercera Edad (UTE) constituye la mejor iniciativa a favor del hasta ahora descuidado sector de la población adulta, en cuyas manos reposa el desarrollo de los pueblos.



Por lo antes expuesto, extraigo de mi Opúsculo la acción social y educativa que creo más trascendente de la Universidad de la Tercera Edad (UTE) que he titulado: La UTE en las cárceles del país, que incluyo a continuación:



La UTE en las cárceles del país



En la década de los años 90, por sugerencia de la distinguida dama señora Peggy Cabral Vda. Peña Gómez, iniciamos en la cárcel de Najayo clases para los internos que reunieran los requisitos académicos y administrativos de la carrera de Derecho, cuya acción contó con la aprobación de la Procuraduría General de la República, el Arzobispado de Santo Domingo y la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), como una actividad socioeducativa de la Universidad, pues no se cobra ni un centavo a los participantes y Funmujer, institución de las mujeres del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) presidida por doña Peggy facilita los recursos económicos del programa.



Lamentablemente por falta de recursos el programa tuvo que ser suspendido, sin embargo, hay algunos participantes (estudiantes) que lograron terminar la carrera asistiendo a nuestra sede central y ejercen la carrera como abogados de los tribunales de la República.



Sin embargo, hace unos 5 años el programa fue reabierto y con gran éxito funciona en las cárceles modelos del Sistema Penitenciario Nacional, no solamente con la carrera de Derecho sino también con Psicología Clínica, Educación, Mercadeo y otras carreras que están exigiendo los mismos reclusos. De tal manera que en Najayo Hombres tenemos 70 participantes (estudiantes); en Najayo Mujeres 32; en la cárcel de Rafey de Santiago 35 participantes; en la cárcel de la Isleta de Moca 30 participantes y más de 50 en la Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís.



Algunos reclusos que gozan de un excelente comportamiento son traídos a la sede central de la universidad con una discreta vigilancia vestidos de civil para recibir sus facilitaciones (docencia) y en las últimas graduaciones se han titulado algunos de ellos.



En diciembre del presente año vamos a celebrar la primera graduación de las participantes de Najayo-Mujeres, lo que será un acontecimiento sin igual debidamente promovido pues con ello cumplimos con los objetivos del proceso penal, cuyo propósito es que los reclusos por su buen comportamiento puedan resarcir el daño que ocasionaron a la sociedad con la violación del hecho cometido.



Para justificar la labor que realizamos a favor de los internos en las cárceles modelos del país, no puedo dejar de incluir más adelante, fotocopia de la comunicación de fecha 29 del próximo pasado mes de abril, firmada por varios reclusos en representación de los demás internos que, gracias a la UTE, se están profesionalizando en las Cárceles Modelo de Najayo Mujeres; Najayo Hombres; Rafey de Santiago; La Isleta de Moca y San Pedro de Macorís, lo que para nosotros representa una profunda satisfacción de nuestros valores humanos y cristianos y cuya labor seguiremos apoyando permanentemente. A continuación incluyo la referida comunicación:

29-4-16

Dr. José N. Almánzar

Rector UTE

Vía: Dra. Rhna de los Santos/Rectora Académica.

Fanny Adames/Recursos Humanos.

Señor Rector:

Los seres humanos típicamente vivimos de los buenos recuerdos, ellos nos soportan y sostienen en los momentos de amargura. El equipo de la UTE ha irrumpido aquí en la vida de todos para construir juntos nuevos y buenos recuerdos sobre los que levantamos y ayudamos a levantar a nuestros estudiantes el resto de sus vidas.



No siempre es fácil ponderar la trascendencia de este tipo de programas. Los marcadores típicos se quedan muy cortos y no llegan a conectar con todo el potencial que estos prometen. Educar equivale a sacar lo mejor de cada uno y orientarlo para que lo ponga al servicio de las comunidades de las que vienen y a donde regresan. En el caso de los penados, el acto formativo cobra una dimensión mucho más significativa, pues se trata de gente que hasta hace muy poco tiempo se le negaba acceso a este tipo de espacios.



Como sociedad dormíamos el sueño de imaginar que estos hombres y mujeres no existen, suponíamos que la paga justa por sus delitos era borrarlos de los corazones de las buenas y los buenos ciudadanos. La vista corta de la mayoría no permitía reconocer que ellos y ellas regresaban a sus comunidades con propósito de enmienda pero sin los recursos para llevar la vida digna que sinceramente debían y querían.



Hoy, gracias a personas como ustedes, desafiamos paradigmas y creamos oportunidades de trascendencia incalculable. Al inundar con sentido de propósito y dirección las condenas de los internos penitenciarios servimos el interés nacional que gana cuando se concreta una efectiva reinserción social.



Reciban el abrazo fraternal de todos los que a través de mí les quieren y agradecen.

Con sentimientos de máxima estima.



Grupo de estudiantes del CCR 2, CCR 17 y CCR 20.