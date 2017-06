Realizan la Tercera Parada del Tour Claro, en Teeth of the Dog

Con el saque de honor a cargo de Walter Schall, director de Ventas de Clientes Corporativos se dio inicio a la Tercera Parada de Tour Claro, en el campo (Teeth of the Dog) de Casa de Campo, La Romana. 54 parejas se disputaron los primeros lugares en las categorías A, B y C, para obtener uno de los espacios que los convertiría en una de las nueve parejas que estarán en la Gran Final que se jugará en el Campo de Golf Corales, el 19 de agosto y que los puede llevar a Fedex Cup, el próximo mes de septiembre.



En esta tercera jornada deportiva Gustavo Betances y Severino Tarrazo se apoderaron del primer lugar de la Categoría A, mientras que Santiago Hazim y Ramón Brenes ocuparon el primer lugar de la categoría B, y Rafael Lluberes y Jorge Rodríguez en la Categoría C.

En el almuerzo premiación también se entregaron premios especiales, como el drive más largo, logrado por Roy Galván Jr. El drive más preciso se lo llevó Luis Rodríguez y el acercamiento a Bandera lo ganó José Abel González.