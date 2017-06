Sociedad de Cirugía dice bacteria no es exclusiva RD

De las 22 mil cirugías plásticas que se realizan anualmente en las clínicas estéticas del país, los márgenes de complicaciones y eventualidades son mínimos y por debajo de las estadísticas mundiales gracias al correcto ejercicio de la profesión. Así lo aseguró el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre) quien afirmó ayer que la micobacteria contraída por doce mujeres en cuatro estados de los Estados Unidos no es exclusiva de la República Dominicana, y que incluso, en determinados momentos se han registrado brotes, en ciudades como Nueva York, Bogotá y Venezuela.



Al hablar en nombre de los 154 cirujanos plásticos que pertenecen a esa sociedad especializada, el doctor Jean Paul Giudicelli explicó que se trata de una patología de manejo prudente y que según la literatura médica no ha causado la muerte a ninguna persona tras prescribirse oportunamente un tratamiento oral.



Tras reconocer que la alerta emitida por el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York ha lastimado la imagen de los especialistas criollos, Giudicelli aseguró que en el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada de Santo Domingo, donde fueron operadas ocho de las doce afectadas, no ha habido una sola dominicana que haya contraído la bacteria, de las 6,500 operaciones realizadas en el último año.



Sostuvo que lo prudente y aconsejable cuando una persona viaja al país para realizarse este tipo de procedimientos es venir por un tiempo mínimo de diez días y que una vez se encuentre en su país de origen guarde reposo absoluto por aproximadamente un mes.



Explicó que la mycobacterium abcessus es un organismo que se desarrolla en la humedad y que no necesariamente se encuentra en las clínicas, sino que la paciente puede contaminarse incluso al bañarse con agua de cisterna.

El país es pionero en turismo de salud

Giudicelli dijo que la República Dominicana es pionera en los servicios de turismo de salud en cirugía plástica de la región “y no ha sido un título ganado de gratis. Tenemos 40 años en este negocio, brindando los mejores servicios que se puedan brindar con los más altos estándares en todo lo que se refiere a la cirugía estética en este país, no solo a pacientes de Estados Unidos”.