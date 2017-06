UAPA reconoce a Domínguez Brito

24/06/2017 12:00 AM - Genrris Agramonte

La Universidad Abierta para Adultos (UAPA)entregó un Honoris Causa al ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, en el marco de su Quincuagésima graduación Ordinaria. La distinción, que por primera vez otorga esa institución, fue entregada por el rector Ángel Hernández, en una ceremonia celebrada en el Salón de Actos de Sansouci, donde se graduaron 994 nuevos profesionales.



En su discurso, Domínguez Brito pidió a los presentes no quedarse de brazos cruzados ante los problemas que aquejan a la nación e hizo varias anécdotas de su experiencia en las distintas posiciones que ha ocupado como funcionario.



Destacó que desde el ministerio que actualmente dirige se está realizando un cambio,“un giro de tuerca en la cual tengo como cómplices a miles de dominicanos y dominicanas que cada día se manifiestan en favor de mejorar nuestro hábitat”.



Sostuvo que no basta con tener ideas, sino que hay que hacerlas realidad en lo grande y en lo minúsculo.



“Démosle la batalla a los derrotistas, a los que creen que en este país nada sirve y todo está perdido, cubran de orgullo su pecho con el escudo de la integridad. Demostremos al mundo que por nuestras calles abundan hoy más que nunca un ejército de hombres y mujeres que aman a su patria”, manifestó Domínguez Brito.



Amigos y enemigos



Se refirió a su labor como fiscal del Distrito y Procurador por dos ocasiones y reveló que en esas posiciones descubrió lo más puro y lo más oscuro del alma humana, tras agregar que ganó muchos amigos y otros tantos enemigos.



“He tenido la oportunidad de provocar cuantos cambios han sido posibles en las circunstancias que me han tocado vivir”, sostuvo al hablar ante los graduandos.

Distinción es por sus aportes al hábitat

El Honoris Causa entregado a Domínguez Brito se realizó mediante la Resolución 31-2017 del Consejo Académico de la UAPA. La distinción fue otorgada por sus aportes en la preservación del medio ambiente y los recursos naturales y las reservas científicas del país, en aras de garantizar la necesaria producción de agua para las presentes y futuras generaciones.