Nelson Rodríguez se queja de que hospitales de Santo Domingo no funcionan adecuadamente

El director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, se quejó este domingo de que la mayoría de los hospitales municipales, entre ellos los que funcionan en la periferia del Gran Santo Domingo no funcionan adecuadamente, y eso provoca una gran acumulación de pacientes en los grandes centros hospitalarios provinciales, regionales y especializados.

El director del Servicio Nacional de Salud advirtió que va actuar drásticamente contra esa situación, y en tal sentido puso como ejemplo que ya canceló al director de uno de esos centros, porque giró una visita a las nueve de la mañana y ese incumbente no se encontraba en su centro de trabajo y apenas había uno o dos médicos laborando allí.

“Nosotros tenemos una serie de hospitales, municipales aquí periféricos en la capital que no funcionan adecuadamente, y eso contribuye a que los hospitales grandes, provinciales, regionales y especializados estén desbordados, por ejemplo estoy hablando de hospitales que tienen especialidades básicas, como ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía general, medicina interna, anestesiología”, especificó, de acuerdo con una nota de prensa.

Al ser entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 Agregó que en los alrededores del Gran Santo Domingo el Servicio Nacional de Salud tiene 11 hospitales pequeños, con unas 20 camas que si funcionaran adecuadamente descongestionarían a los grandes centros.

“Por ejemplo en esos hospitales se deben hacer los partos cuyos embarazos son de bajo riesgo, como en los hospitales de Emgombe, de los Alcarrizos, Guerra, La Victoria, Hacienda Estrella, el Almirante, pero usted tiene una cultura en esos hospitales que apenas trabajan dos horas o dos horas, usted va por ahí a las 11 de la mañana y no encuentra un médico, únicamente está el médico de la emergencia” se quejó el director del SNS.

Dijo que como consecuencia de eso, cuando un paciente llega pasado las diez de la mañana en busca de una consulta tiene que acudir a la emergencia, que se abarrota de personas, o si no se van a los hospitales regionales o especializados.

“Lo que sucede que todavía hay muchos directores de hospitales que son indiferentes, que son complacientes, que no asumen responsabilidad, y contra eso nosotros vamos, recientemente tuvimos de visita en un municipio a las nueve y media de la mañana y no estaba el director del hospital ni ninguno de los especialistas, apenas había un médico general en emergencia y otro dando consulta, y resulta que habían más de 30 personas esperando por especialistas, desde ahí mismo ese director fue cancelado”, reveló.

Lamentó que como consecuencia de eso saliera el Colegio Médico Dominicano defendiendo al cancelado, pero resulta que no se canceló al galeno si no al funcionario que no estaba cumpliendo con sus obligaciones.

Recordó que cuando se dispuso el aumento general de salarios el presidente Danilo Medina fue muy claro en advertir que quería los médicos trabajando en los hospitales mañana, tarde y noche, y no como sucede todavía que hay especialista que lo que hacen es que van una o dos veces a la semana al hospital donde laboran y en ese tiempo quieren consultar a todo el mundo.

“Hay médicos suficientes para atender lo que yo llamo la tanda extendida en la consulta médica, de modo que haya consulta todo el día desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, en tanda de cuatro horas, ocho a doce, doce a cuatro y cuatro a ocho”, detalló.

Dijo que la gerencia de los hospitales puede acomodar a los galenos para que trabajen su cuatro horas en el horario que no le choque con otras labores, pero tienen que trabajar ese tiempo más las guardias presenciales.

Advirtió que para el Servicio Nacional de Salud resulta inaceptable que un médico quiera consultar a 20 pacientes en una hora, porque él solo lo ve y no lo escucha ni lo examina, razón por la cual las instrucciones son que el galeno vea a cuatro o cinco personas por hora, no más.

El doctor Nelson Rodríguez dijo que debido a que los médicos casi no interactúan con los pacientes en las consultas, incurren en una alta prescripciones de estudios tales como tomografía y resonancias, porque al no examinar minuciosamente a una persona le mandan hacer una tomografía a un individuo que probablemente le duela la cabeza porque tiene una resaca.