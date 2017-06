Primarias ¿con el padrón nacional o el de cada partido?

El PLD nunca ha tenido problemas en las primarias generado por el padrón de inscritos, por lo que para un sector de esa organización sería aventurado escoger sus candidatos con el padrón nacional.



La comisión bicameral que estudia la ley de partidos y agrupaciones políticas, informó la pasada semana que aprobó que sea la Junta Central Electoral (JCE) la que organice las primarias de los partidos políticos, lo que introduciría un “cambio radical”, sin embargo, los legisladores tienen pendiente los puntos más contradictorios sobre las primarias partidarias, que generan diferencias profundas a lo interno de las organizaciones políticas y entre los partidos.



En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Leonel Fernández y Danilo Medina difieren en las primarias simultáneas, no solo para que no se hagan en la misma fecha que otras organizaciones, básicamente sobre el padrón.



Mientras Medina es partidario de que se haga con el padrón nacional de electores, el sector de Fernández apuesta a que se mantenga el padrón partidario, como ha sido hasta ahora y que nunca ha sido fuente de conflictos en esa organización.



De hecho, recientemente el miembro del Comité Político y colaborador de Medina, Gonzalo Castillo, dijo que será el pueblo el que decidirá en primarias abiertas y con el padrón nacional, si el presidente Medina podrá reelegirse o no.



La pasada semana, Fernández escribió sobre la necesidad de que se apruebe la ley de partidos, pero no expuso su punto de vista sobre las primarias partidarias simultáneas y con el padrón nacional, aunque dijo que ese modelo solo se aplica en tres países de América Latina.



El Partido Revolucionario Moderno (PRM), planteó las primarias simultáneas en su propuesta de ley de partidos, pero organizada con la lista de miembros de cada organización. Sin embargo, el sector de Hipólito Mejía no comulga con esa propuesta y coincide con la postura del presidente Medina.



Una muestra es la postura del exmiembro de la JCE, Eddy Olivares, y colaborador del exgobernante en el PRM. “Ahora el Congreso Nacional debe aprobar que sean simultáneas, para que ningún partido incida en otro, y con el padrón de la JCE, que es el único confiable”, expresó sobre el proyecto de ley.



Otro aspecto, que afectaría la decisión del Congreso de establecer primarias simultáneas es que hay quienes consideran que ese mecanismo es inconstitucional, y así fue calificado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la ley de primarias en el 2002. El caso fue incoado por el actual presidente de la JCE, Julio César Castaños.



El PLD y PRM trabajan en un nuevo padrón



Tanto el PLD como el PRM tienen en agenda la construcción de un nuevo padrón de militantes. La secretaría nacional de organización del PRM ha iniciado el proceso que durará tres meses y con esa lista se hará la convención para la renovación de las autoridades.



El PLD dejó sobre la mesa una propuesta de Franklin Almeyda para la reinscripción de todos sus miembros hasta que se apruebe la ley de partidos y agrupaciones políticas.