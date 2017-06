Procurador ordena investigar soborno habría exigido presidente Sala Capitular de Boca Chica a empresario

Santo Domingo.- El procurador general de la República dispuso de oficio este lunes abrir una investigación en torno a la versión que se recoge en un audio difundido a través de las redes sociales, donde el presidente de la Sala Capitular de la Alcaldía de Boca Chica, Frank Ozuna, habría exigido a un empresario el pago de un soborno por RD$360 mil para la autorización de un permiso de construcción.

A tales fines, Jean Rodríguez sostuvo una reunión de trabajo con la fiscal titular de Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, en la cual la apoderó para realizar las labores de investigación.

El procurador general dijo que no obstante el empresario no haber entregado el soborno y no haber presentado una denuncia ni una querella formal ante el Ministerio Público, procedió a disponer de oficio la investigación de cara a confirmar o descartar ese y otros posibles delitos conexos.

Al dar las instrucciones a la fiscal Diná Llaverías, el jefe del Ministerio Público dijo que esta institución seguirá cumpliendo con su deber de combatir la corrupción administrativa en todas sus modalidades, y que en caso de establecerse vínculos de personas a estos hechos, seguirán procurando justicia ante los tribunales correspondientes.

De acuerdo a la versión que registra el audio, Ozuna habría exigido al empresario ferretero Bolívar Taveras la indicada suma de dinero para la aprobación de la construcción de un centro comercial en la comunidad de Boca Chica, en la provincia Santo Domingo.