Ataca a Obama por manejo en asunto de Rusia

Washington. El presidente Donald Trump dijo el lunes que los investigadores tienen “cero ‘grabaciones’” que demuestren que sus asociados conspiraron con Moscú para tratar de influir en la elección del 2016. A través de Twitter, Trump también dijo que el expresidente Barack Obama no hizo “NADA sobre Rusia después de que la CIA le notificó sobre la intromisión”, porque “él esperaba que Clinton ganara”. Trump agregó que “(Obama) no ‘falló’, él conspiró u obstruyó”.



Trump al parecer se refería al artículo del Washington Post sobre la manera cómo el gobierno de Obama manejó los esfuerzos de Rusia para influir en los votantes.



Obama ordenó un análisis de las acciones de Rusia e impuso sanciones después de la elección.



Trump dijo que después de investigar a Rusia durante meses “bajo una lupa, ellos tienen cero ‘grabaciones’ de que mi equipo haya conspirado. No hubo conspiración, no hubo obstrucción. ¡Me deberían pedir disculpas a mí!”.