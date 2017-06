Se va Leo Matos; ¿quién viene?

La Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) aparentemente tendrá un nuevo presidente para cuando arranque el torneo de 2017-18 este próximo 13 de octubre. Leonardo Matos Berrido declaró que no seguirá al frente del organismo que ha dirigido por 26 años, según reveló el vespertino El Nacional en su edición de ayer. Matos Berrido dejó claro que ni el voto unánime de las seis franquicias haría que permanezca en el cargo, porque entiende que en este proceso se le ha irrespetado.



El quién viene es ahora la pregunta que todos se hacen.



Las reacciones de ejecutivos de las franquicias de Lidom no se hicieron esperar. “Halago a don Leo porque sale hoy en sus propios términos y por no haber insistido en una continuidad que le hubiera aportado más a la herencia que nos deja”, dijo José Miguel Bonetti, vicepresidente ejecutivo de los Leones del Escogido. “Siempre he dicho que el legado que nos deja don Leo es un reto a conservar y que esa liga que ayudó a establecer debe seguir creciendo”. Bonetti fue la punta de lanza de los Leones, escuadra que junto a los Tigres del Licey llevó la voz cantante en la oposición a la continuidad de Matos Berridos, quien había sido reelecto en 12 ocasiones. El actual presidente de Lidom había convocado para hoy una reunión en la que supuestamente tenía planeado quejarse por el alegado irrespeto. Sin embargo, una fuente reveló a elCaribe que fue pospuesta hasta nuevo aviso.



Samir, afectado



El presidente de los Gigantes del Cibao, Samir Rizek, mostró su pesar porque el proceso haya lastimado emocionalmente a Matos Berrido. “Estamos muy apenados porque él ha dicho que se siente irrespetado”, apuntó Rizek. “Nosotros como Gigantes del Cibao no queríamos que él se sintiera así, no queríamos que saliera con un mal sabor, no es algo con lo que uno se siente bien, pero ahora hay que pensar en cuál personas nosotros queremos como liga que lo sustituya”.



Ese, sin dudas, es el tema que ocupará la atención en lo adelante. El candidato más aventajado es el vicepresidente de Lidom, Vitelio Mejía, quien, según fuentes, será aupado por al menos tres equipos de la liga. Jorge Dargam también surge como candidato. Rizek fue enfático en señalar que escoger a un nuevo presidente constituye un verdadero reto que requiere unión y madurez de las seis franquicias. “Tenemos que despojarnos de lo particular”, dijo. “Debemos cambiar la mentalidad”.



Juanchy: el mejor presidente



Juan Sánchez (Juanchy), accionista y comercializador de las Águilas Cibaeñas, adelantó que esa franquicia pretende proponer un aspirante. “Claro que vamos a tener uno”, expresó Sánchez. “Esto nos ha tomado por sorpresa”.



Sánchez lanzó loas a Matos Berrido por llevar la Lidom a otro nivel en un momento en el que la entidad estaba sumida en el retraso. “El doctor Matos será el mejor presiente de todas las épocas”, afirmó. “Él cambió totalmente la liga. Cuando él llegó esto era totalmente diferente. Pero nada es para siempre. Los hombres grandes actúan como él actuó, se fue por la puerta grande”.