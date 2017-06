La maledicencia contra gente buena

NUEVA YORK.- En la víspera del acto de puesta en circulación de mi más reciente libro, que publiqué en Nueva York, me enteré que por los predios de la prensa deportiva de Santo Domingo la maledicencia practica su maldad contra gente buena. ¿A qué me refiero? A que algunos individuos -por todos los medios noticiosos, especialmente periódicos y programas de radio-, despotrican contra Junior Arias Noboa a quien sindico como uno de los más capacitados técnicos que tenemos en el deporte olímpico.



Arias Noboa, del Ministerio de Deportes y además presidente de la Federación Dominicana de Esgrima, tiene una hoja de servicios límpida. A este valioso dirigente del movimiento deportivo nacional, lo conozco desde hace unos 15 años.



Con él tengo una amistad que puedo decir que se produjo en forma “circunstancial”, originada en el marco de competencias deportivas en el país y a nivel internacional. Pero donde más asimilé su don de gente fue cuando, meses antes del montaje -en Río de Janeiro, Brasil- de los Juegos Panamericanos, aceptó ir a una entrevista al programa Momentos del Boxeo que cada sábado se realiza en CDN Sports Max. Noboa Arias era el jefe de la delegación dominicana que compitió en la importante justa regional.



No pasarán



Por lo menos dos miembros de la crónica deportiva han lanzado “dardos envenenados” contra este decente dirigente olímpico.



Esos colegas -creo que hay uno que se ha “enganchado” a evangélico, -¡oh Dios, perdónalo y aconséjalo a que no maltrate al prójimo!-, son duros críticos de Arias Noboa.



Y hasta ponen en “tela de juicio” su moral y pulcritud en su accionar como dirigente del deporte de aficionado. Pero, además, salen en defensa -aunque sin argumentos de peso- de algunas atletas esgrimistas que violentaron la disciplina y reglamentos de la Federación de Esgrima. Según una sentencia judicial, Noboa Arias ganó el caso contra esas atletas. Es decir, ellas no pudieron probar su acusación. Sintetizo: La maledicencia contra gente buena, como Junior Arias Noboa, no verá los resultados que sus practicantes buscan.