Partidos deberán publicar donantes

La Comisión Bicameral que estudia el proyecto de Ley de Partidos Políticos acordó que cada organización política deberá publicar los nombres de los que contribuyen económicamente con cada uno de los candidatos.

El presidente de la Comisión Bicameral, Arístides Victoria Yeb, ofreció los resultados de la reunión celebrada ayer en el salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados. Explicó que fueron aprobados los artículos 54 y 56 relacionados con las rentas propias y de los aportes a los partidos políticos y a los candidatos por parte de particulares.



En ese sentido, la Comisión acordó que los partidos y los candidatos podrán recibir, como aporte máximo de un particular, el uno por ciento del monto global del partido que reciba mayor cantidad de los fondos del Estado.



“Es decir, si un partido recibe 500 millones de pesos, el uno por ciento de ese monto son cinco millones de pesos y cada partido o candidato deberá colocar en su página web la lista de los cotizantes de cada uno de los candidatos”, explicó Victoria Yeb.



Sostuvo que los partidos que violen esta o cualquier disposición de la Ley de Partidos recibirá sanciones, entre ellas la Junta Central Electoral (JCE), no entregaría los fondos asignados. Otras sanciones serán discutidas por la Comisión.



Personería Jurídica



El artículo 55 sobre el aporte que recibirán los partidos políticos de parte del Estado, quedó sobre la mesa para ser aprobado en la próxima reunión, en tanto que se avanzó hasta el artículo 68, que trata sobre la pérdida de la personería jurídica de los partidos.

Victoria Yeb, explicó que los partidos perderán la personería jurídica “cuando en un proceso electoral vayan solos y no obtengan el uno por ciento de los votos o que no obtengan representación congresual o municipal”.

Procuran rendir informe en la presente legislatura

Hasta el momento de la Ley de Partidos hay un total de 45 artículos aprobados, 12 dejados sobre la mesa y 13 discutidos y consensuados pendientes de aprobación. Quedan 7 jornadas de trabajo antes de concluir la presente legislatura. Según Victoria Yeb, realizan un esfuerzo para que en la presente legislatura la ley sea consensuada, aprobada y con un posible informe.