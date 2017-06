Estudios a ley de partidos, casi listos

La Comisión Bicameral que tiene a su cargo el estudio de las leyes electorales está a un paso de terminar su encomienda, habiendo consensuado la mayoría de los artículos conflictivos de la ley de partidos, cuando a la presente legislatura le queda un mes. El pasado 5 de abril el Senado dejó conformada una Comisión Bicameral para estudiar la ley de partidos así como la modificación a la ley electoral. A la Comisión le quedan siete encuentros y pocos puntos que aprobar de la ley de partidos que tiene 77 artículos. De estos hay 45 aprobados, 12 dejados sobre la mesa, 13 discutidos y consensuados que se irán aprobando en las próximas reuniones y 7 que no han tratado.



Entre los puntos discordantes, los comisionados acordaron limitar el tiempo de la precampaña electoral, que sea la Junta Central Electoral (JCE) quien organice las primarias, que los partidos revelen sus donantes privados, así como un tope en el financiamiento de la campaña electoral.



En tal sentido, la comisión acordó que los partidos y los candidatos podrán recibir, como aporte máximo de un particular, el uno por ciento del monto global que reciba el partido que más aportes obtenga de los fondos del Estado. También se acordó que las cúpulas de los partidos no pueden reservarse más del 15% de las posiciones para las alianzas.

El tema de la personería jurídica también fue consensuado. Los partidos la perderán cuando no obtengan el uno por ciento de los votos o se queden sin representación congresual o municipal.



De los artículos que deberán tratarse en la reunión de mañana, están las sanciones a los partidos y sus miembros, así como la supervisión de los recursos de financiamiento.

Arístides Victoria Yeb, presidente de la Comisión, ha dicho que podría haber un informe del proyecto antes de terminar la presente legislatura.

Uso de padrón y primarias

Por consensuar falta uno de los puntos más determinantes y es si las primarias serían simultáneas o no y el uso del padrón electoral, donde los partidos y la JCE tienen puntos contrarios.



Asimismo falta determinar la cuota femenina. La JCE propone que se reserve un 33% de candidaturas para mujeres, mientras partidos proponen que sea un 50/50 en cada género.