Grupo de Medios Golf View anuncia su tercer torneo

El grupo de medios Golg View anunció su III Torneo de Golf, el cual realiza cada año con motivo de su aniversario, a celebrarse el 22 de julio en el campo de golf La Cana, en Puntacana Resort & Club. La información fue ofrecida en rueda de prensa en el Meridian Events Center por Franchesca Páez y Bernardo Then, propietarios de Golf View. “Hoy celebramos con mucha satisfacción la trayectoria y el arribo de los medios Golf View a su 7mo aniversario, y entendimos que al igual que el año pasado, la mejor manera de celebrar es con un torneo de golf de altos estándares, que se corresponda con las características que siempre caracteriza a nuestros medios”, expresó Páez.



Explicó que la competencia se realizará en formato Scramble en Parejas, con categorías A, B, C y una categoría única de damas, y agregó que se premiarán los 3 primeros lugares netos de cada categoría, el Mejor Score Neto Overall y el Mejor Score Bruto del torneo.